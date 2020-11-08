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【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）

股市 23:00 2020/11/08

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騰訊將於11月12日公佈季度業績，市場預期上季經調整盈利可按年升3成。

騰訊 （00700） 將於周四（12日）放榜，手遊預計繼續驅動騰訊業績增長。綜合市場預測，騰訊上季收入按年升28%至1,241億元（人民幣，下同），經調整盈利則按年增長3成至317億元。

內地疫情受控後復工復學，惟騰訊旗下手遊強勢不減，騰訊《王者榮耀》日活躍用戶已超過1億，創下全球記錄。券商認為，因遊戲玩家時長有所回落，騰訊上季手遊收入增長或較次季62%稍放緩，但預期依然能維持5成以上高速增長。

富瑞預計，騰訊上季手遊收入可按年增長53%至372億元，主要得益於騰訊遊戲組合豐富，加上玩家的付費意願及能力亦有提升；由於第二季度高基數及上季暑假較短，按季則料增長3%。

多款遊戲將推出市場

摩通指，雖然《地下城與勇士》手遊版不確定會否在年內推出，但認為騰訊下半年遊戲收入依然能維持強勁增長，主要因遞延收入高企、《天涯明月刀》在10月下旬推出、《使命召喚手遊》也會展開最後一輪測試。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》在日韓東南亞開放公測，大量中國玩家湧入甚至引致伺服器崩潰，更多詳情請按【下一頁】

瑞銀則猜測，《地下城與勇士》手遊版有機會需要重新申請版號，但《英雄聯盟︰激鬥峽谷》手遊已在部分國家開放測試，年內有望在部分市場上市，《使命召喚手遊》（Call of Duty Mobile）料也會在年內推出，相信將抵消《地下城與勇士》延期影響。

金融科技及雲業務方面，野村料上季收入按年增長26%，較第二季度的31%增長放緩，主要因騰訊早前指引因部分項目延遲，尤其是政府及公共事業項目，雲業務增長可能放慢。

  收入 經調整淨利
券商 金額
（億人民幣）		 按年變幅 金額
（億人民幣）		 按年變幅
富瑞 1260 30% 319 31%
野村 1239 27% 321 31%
瑞銀 1233 27% 325 33%
摩通 1227 26% 302 24%
麥格理 1216 25% 295 21%
市場預測 1241 28% 317 30%

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記者：陳健婷

 

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