【騰訊業績】騰訊午後反彈縮至4%　收市公布季績料多賺3成（一文看清券商預測）

▲ 騰訊將於11月12日公佈季度業績，市場預期上季經調整盈利可按年升3成。

騰訊 （00700） 今日公布第三季季績，雖然近期市場關注轉為監管法規改變，但市場料手遊可繼續驅動騰訊業績高速增長。綜合市場預測，騰訊上季收入按年升28%至1,241億元（人民幣，下同），經調整盈利則按年增長3成至317億元。即使騰訊業績尚未公布，高盛、大摩、大和等多家大行近期先後調升騰訊目標價。

騰訊本周股價轉趨波動，因應疫苗喜訊令資金重回傳統經濟股、內地推出平台經濟反壟斷諮詢，騰訊最高從歷史高位累吐13%，周四績前反彈，升幅由早市最多6%回落至最新4.5%，暫報576元，成交154億元。

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圖解近期投行報告重點

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第三季收入 第三季經調整淨利 券商 金額

（億人民幣） 按年變幅 金額

（億人民幣） 按年變幅 富瑞 1260 30% 319 31% 野村 1239 27% 321 31% 高盛 1239 27% 315 29% 瑞銀 1233 27% 325 33% 摩通 1227 26% 302 24% 麥格理 1216 25% 295 21% 大和 1215 25% 302 24% 市場預測 1241 28% 317 30%

高盛最新報告指，全球經濟加快數碼化，料騰訊旗下投資組合14個月間升值1.69倍至2370億美元，相當於每股189元，上調騰訊目標價13%至678元。高盛指最新目標價反映2022年預測市盈率30倍，形容雖然目標價估值不便宜，但若撇除騰訊投資組合的價值，市盈率估值為24倍，相對合理。

高盛形容，騰訊在各業務定位良好，上季佔據內地用戶手機網上使用時間41%，是世界滲透率最高的社交網絡，分析騰訊未來4大關鍵：1. 遊戲業務可受惠5G、雲端遊戲普及後市佔率再提高；2. 廣告業務在經濟更廣泛復甦時可再提升，騰訊在廣告變現能力依然保守；3. 金融科技價值達1580億美元； 4. 騰訊雲可隨阿里雲後轉錄盈利。

圖解近期內地平台經濟反壟斷諮詢和觀點

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騰訊各項焦點業務績前分析：

手遊表現－玩家遊玩時間從疫情回落 新遊戲憧憬

內地疫情受控後復工復學，惟騰訊旗下手遊強勢不減，騰訊《王者榮耀》日活躍用戶已超過1億，創下全球紀錄。券商認為，因遊戲玩家時長有所回落，騰訊上季手遊收入增長或較次季62%稍放緩，但預期依然能維持5成以上高速增長。

富瑞預計，騰訊上季手遊收入可按年增長53%至372億元，主要得益於騰訊遊戲組合豐富，加上玩家的付費意願及能力亦有提升；由於第二季度高基數及上季暑假較短，按季則料增長3%。

摩通指，雖然《地下城與勇士》手遊版不確定會否在年內推出，但認為騰訊下半年遊戲收入依然能維持強勁增長，主要因遞延收入高企、《天涯明月刀》在10月下旬推出、《使命召喚手遊》也會展開最後一輪測試。

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瑞銀則猜測，《地下城與勇士》手遊版有機會需要重新申請版號，但《英雄聯盟︰激鬥峽谷》手遊已在部分國家開放測試，年內有望在部分市場上市，《使命召喚手遊》（Call of Duty Mobile）料也會在年內推出，相信將抵消《地下城與勇士》延期影響。

廣告業務－媒體廣告復甦

大摩預計騰訊廣告收入按年增17%至216億元，較次季增長13%加快，反映品牌和媒體廣告收入復甦，社交廣告收入增長22%，較上半年放慢，主要由於微信朋友圈廣告、手機網絡廣告基數高。媒體廣告收入料仍按年跌1%，但按季已回升10%。

金融科技及企業業務－未有大突破

金融科技及雲業務方面，野村料上季收入按年增長26%，較第二季度的31%增長放緩，主要因騰訊早前指引因部分項目延遲，尤其是政府及公共事業項目，雲業務增長可能放慢。

大摩則料，騰訊上季分部收入增長按年續31%，相關業務季內未見明顯升溫，外界更為關注潛在監管轉變。

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記者：陳健婷