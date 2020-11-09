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【恒大股價】苦等4年 恒大回A終夢碎　終止與深深房A借殼重組

股樓投資 06:00 2020/11/09

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中國恒大（03333）發表公告，於2020年11月8日決議終止與深深房（深：000029）的重組計劃；而自2016年起停牌等待重組的深深房，亦同日發表通告，指公司董事會審議通過了《關於終止籌劃重大資產重組事項的議案》，同意終止籌劃本次重大資產重組事項，並會於周一（9日）起復牌。

恒大通告披露，1,300億元人民幣戰略投資者中，863億元戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益；357億元戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議；50億元投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談；剩餘30億元戰略投資者的本金集團已支付，即將回購。

【新股IPO】恒大物業擬下周闖關  集資最多30億美元 詳情請按【見下頁

深深房A在公告中表示，公司在推進本次交易期間，積極組織相關各方、各中介機構推進本次交易各項工作。基於目前市場環境等原因，現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟，為切實維護公司及全體股東利益，經公司審慎研究並與交易各方友好協商，決定終止本次交易事項。

恒大擬借殼深深回A的大計，要追溯至2016年9月。當時恒大計劃分拆子公司恒大地產，借殼深深房，實現回A的計劃，深深房也因重大資產重組於2016年9月14日開始在A股市場停牌。

【恒大減債】恒大又賣產 悉售廣滙4成股權 套現148.5億元 詳情請按【見下頁

誰料停牌一停便是4年，恒大回A遲遲未獲中證監批准，這段期間除了恒大外，曾是中國首富的王健林旗下的萬達集團，以及另一家內房H股富力地產（02777），回A計劃同樣是一拖再拖。

為成功借殼回A，恒大先後引入3輪戰略融資，共籌措了1,300億元資金。根據最初的協議，若恒大地產在2021年1月31日前未完成重組，投資者可於有關限期屆滿前兩個月內提出原價回購要求，或是由中國恒大的大股東凱隆置業給予戰略投資者所持股權比例50%的股權補償。換言之，若回A失敗，恒大負債將會暴增逾千億元。

【恒大配股】傳銀行閂水喉 恒大配股籌43億 股價暴瀉逾16％ 市值蒸發415億 詳情請按【見下頁

到了今年9月，網上突然流傳一份恒大的文件，指出若無法回A，恒大將出現資金鏈斷裂，並會引發金融體系風險，事件更盛傳連國家領導層都大為震驚。雖然其後恒大否認該文件的真實性，但在這消息流傳後不久，恒大便與部份戰略投資者達成協議，同意不要求恒大進行回購並繼續持有恒大股權，令恒大資金狀況鬆一口氣。

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記者：李兆明

 

 

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