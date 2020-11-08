【新冠肺炎】泳灘重開！康文署周未兩日內發出逾800次口頭勸諭

根據港府早前放寬防疫措施，康樂及文化事務署（康文署）轄下所有刊憲泳灘在11月3日（周二）重新開放，並要求使用人士須在公眾地方一直佩戴口罩，同時加派人手巡邏。

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惟署方指，在過去的周未，即11月7至8月期間聯同警方巡察泳灘，兩日內共發出逾800次的口頭勸諭；發言人呼籲市民自律，以減低病毒在社區傳播的風險。

此外，設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉；他亦呼籲市民注意水上安全，在有救生員當值的泳灘和時段游泳，若泳灘懸掛紅旗，切勿下水。

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責任編輯：潘曉豐