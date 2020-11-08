【一日之計在於晨】步向成功人生的5個早上小習慣　起床後記得摺被！

明天又是星期一，相信很多人也有「Monday Blue」，為何星期一總是憂鬱？想讓自己每逢星期一起床也加添一點動力？不妨培養一些小習慣，每天善用早上的時間，完成設定給自己的小任務，原來不少成功人士也會這樣做！

1.摺被

每天起床後第一件事是踢開被鋪？不妨養成每天早上起床摺被的習慣。美國前海軍上將威廉麥克雷文（William H. McRaven）2014年回母校德州大學奧斯汀分校（The University of Texas, Austin ）演講。他以自己在海豹突擊隊的親身經歷，表示每天第一件要做的就是摺被，而且一定要摺到起角。他勉勵學生，要成功，先從每天摺被開始！

別以為摺被只是一件小事，當你每天早上摺好被子，便完成了每天第一件任務，這份「成就感」能驅動你迎戰接下來一整天的工作和挑戰。曾有調查訪問2000名美國人，發現在早上把床鋪整理好的人，往往比其他人更勇敢自信、更善於社交。

威廉麥克雷文演講，請看此

▲ 多國軍隊也要求士兵每天早上摺被，而且要摺到整整齊齊，原來訓練的一部分。

2.做運動

前美國總統奧巴馬入主白宮時，將運動納入總統日程，他每天走進橢圓形辦公室前，也會舉重及做帶氧運動。

每天早上堅持抽時間做運動，同樣會為你帶來完成每日任務的「成就感」。而且，據布里斯托大學的研究發現，與不運動的人相比，每天運動的人有更充沛的精力和更好的身體狀態，讓你整天保持頭腦清醒，延長專注時間。

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3.閱讀

很多人日忙夜忙，無法安排時間閱讀，不如試一試每天起床後花少少時間讀書，設定閱讀進度，例如每天早上讀30頁，完成得到的話，同樣會為你帶來完成每日任務的「成就感」。

而且，還可以透過閱讀增長知識，閱讀不同種類的書籍，更隨時為你帶來新想法、新創意！

▲ 每天早上讀30頁，完成得到的話，可為你帶來完成任務的「成就感」。

4.每天定下目標、工作清單

不少成功人士也擁有明確的目標，一步一步執行，才可邁向成功。定下每天的工作目標及工作清單，判斷工作的輕重緩急，一回到公司便知道要從哪些工作開始，可有效提升工作效率及生產力。

除了工作的目標，也可以定下個人的每日目標，例如今天晚上要光顧哪一間餐廳，或提早擬定購物清單，生活也更有效率。

▲ 每天定下工作目標及清單，判斷工作的輕重緩急吧!

5.享用充足早餐

時間再匆忙，也要吃充足的早餐。吃充足份量的早餐，除了攝取能量，原來也能為你帶來更快樂的心情。在早餐時攝取足夠的碳水化合物及蛋白質，可讓人充滿能量，工作時更專注，工作表現自然更佳。

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責任編輯：葉卓偉