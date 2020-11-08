【騰訊手遊】《英雄聯盟：激鬥峽谷》海外公測中國玩家大量湧入 官方禁VPN跨區登入

▲ 《英雄聯盟：激鬥峽谷》率先在日本、韓國、東南亞等地開放公測。

騰訊 （00700） 、Riot Games旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》在日本、韓國、東南亞等地區率先開放公測。有媒體報道，大量中國玩家利用VPN跨區進入其他地區伺服器，日本推出首日因大量玩家湧入令伺服器崩潰。《英雄聯盟：激鬥峽谷》官方發聲明指，為維護多數玩家的遊戲體驗，將禁止使用流量前幾名高的VPN服務從公測地區以外進入遊戲。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》技術應運總監Landon McDowell在官方網站表示，隨著地區公測開放，發現有興趣參與的玩家人數眾多，甚至「遠遠」超出預期。在觀察玩家對戰後，注意到遊戲中各種問題都與VPN從非公測地區登入的玩家有關，這些問題從遊戲內互動不便（如語言隔閡），到直接令遊戲崩潰的狀況都有發生。

McDowell指，為確保位於公測地區的玩家能正常享受《激鬥峽谷》，將禁止使用流量前幾名高的VPN服務從公測地區以外進入遊戲，未來也會持續評估是否要將其他家的VPN加入禁止名單。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是全球經典電腦遊戲《英雄聯盟》的手遊版，騰訊全資子公司Riot Games在10月下旬宣布在印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國以及泰國開放地區公測，其他地區預計在2020年末或2021年推出。台灣預計會在12月開放，香港、內地則暫未有期。

騰訊2015年推出、玩法與《英雄聯盟》類似的《王者榮耀》在內地大獲成功，即使上線5年，仍不斷刷新紀錄，騰訊日前透露《王者榮耀》日活躍用戶已經超過1億，成為全球首款日活躍用戶過億的手遊。

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編輯：陳健婷