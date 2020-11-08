  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊手遊】《英雄聯盟：激鬥峽谷》海外公測中國玩家大量湧入 官方禁VPN跨區登入

新經濟追蹤 21:27 2020/11/08

分享：

《英雄聯盟：激鬥峽谷》率先在日本、韓國、東南亞等地開放公測。

騰訊 （00700） 、Riot Games旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》在日本、韓國、東南亞等地區率先開放公測。有媒體報道，大量中國玩家利用VPN跨區進入其他地區伺服器，日本推出首日因大量玩家湧入令伺服器崩潰。《英雄聯盟：激鬥峽谷》官方發聲明指，為維護多數玩家的遊戲體驗，將禁止使用流量前幾名高的VPN服務從公測地區以外進入遊戲。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》技術應運總監Landon McDowell在官方網站表示，隨著地區公測開放，發現有興趣參與的玩家人數眾多，甚至「遠遠」超出預期。在觀察玩家對戰後，注意到遊戲中各種問題都與VPN從非公測地區登入的玩家有關，這些問題從遊戲內互動不便（如語言隔閡），到直接令遊戲崩潰的狀況都有發生。

McDowell指，為確保位於公測地區的玩家能正常享受《激鬥峽谷》，將禁止使用流量前幾名高的VPN服務從公測地區以外進入遊戲，未來也會持續評估是否要將其他家的VPN加入禁止名單。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是全球經典電腦遊戲《英雄聯盟》的手遊版，騰訊全資子公司Riot Games在10月下旬宣布在印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國以及泰國開放地區公測，其他地區預計在2020年末或2021年推出。台灣預計會在12月開放，香港、內地則暫未有期。

騰訊2015年推出、玩法與《英雄聯盟》類似的《王者榮耀》在內地大獲成功，即使上線5年，仍不斷刷新紀錄，騰訊日前透露《王者榮耀》日活躍用戶已經超過1億，成為全球首款日活躍用戶過億的手遊。

相關文章：

【騰訊股價】《王者榮耀》日活躍用戶平均達1億　全球首個「億」級遊戲產品

【騰訊股價】騰訊倒升創新高　《英雄聯盟：激鬥峽谷》日韓公測　年底登台灣、香港內地未有期

編輯：陳健婷

 

香港股票 騰訊控股（00700） 電玩手遊 東南亞 遊戲

下一篇文章

【新股IPO】德琪醫藥6996周一起招股　一手入場費9131元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR高3%　恒指夜期收市升158點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR高3%　恒指夜期收市升158點（不斷更新）
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？