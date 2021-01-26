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【新股IPO】微創心通2160招股、入場費12323元　中金料微創心通明年可錄得盈利（第三版）

新股IPO 11:30 2021/01/26

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微創心通傳下周預路演，集資3億美元。

微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160）  已結束上市預演，今日起（26日）至29日招股，並於2月4日掛牌。微創心通最多集資約25億元。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。

承銷團之一的中金發表報告預料，未有盈利的微創心通最快於2022年錄得盈利，雖然微創心通仍處於虧損（loss-making）狀態，但認為公司的產品管道可以為公司提供足夠的現金流，預料公司今年全年稅前虧損達7100萬元人民幣，2022年全年業績錄得盈利，達8200萬元人民幣。

中金給予該公司2021年估值介乎40億至50億美元（約310億港元至387.5億元）。

微創心通集資用途是甚麼？【下一頁】

微創醫療早前披露，設保證配額基準，合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準。公司表示，合資格股東於記錄日期（1月19日）下午四時三十分持有的每200股股份整數倍數可認購1股預留股份。

微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管鞘。

快手孖展又點？【下一頁】

截至去年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。集團於去年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。

（第三版更新招股消息）

相關文章：【新股IPO】蘇州貝康醫療2170明起招股 一手入場費13818元

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記者：謝卓榮

港股 IPO 醫療科技 微創醫療（00853） 集資 分拆

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