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【新股IPO】微創心通醫療科技遞交上市申請　集資最少15.6億元

新股IPO 21:58 2020/11/08

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微創心通醫療科技計劃集資最少15.6億元。

微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技上市，據外電早前報道指，公司計劃集資最少2億美元（約15.6億元），聯席保薦人為摩根大通、花旗及中金。

微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管鞘。

截至今年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。

集團於今年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。

公司集資所得將用於核心產品、分配予目前產品管線的其他產品、併購及授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械公司及研究機構在內的全球賦能者合作擴展產品組合提供的資金、及作營運資金及一般公司用途。

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記者：謝卓榮

香港股票 醫療科技 微創醫療（00853） 集資 分拆 IPO

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