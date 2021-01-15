【新股IPO】微創心通通過上市聆訊　料下周預路演　集資額加碼至逾23億元（第二版）

▲ 微創心通傳下周預路演，集資3億美元。

微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技上市，並已通過港交所上市聆訊。外電報道，微創心通下周將進行上市預路演，集資額由早前市傳的2億美元加碼至3億美元（約23.4億港元）。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。

微創醫療早前披露，設保證配額基準，合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準。公司表示，合資格股東於記錄日期（1月19日）下午四時三十分持有的每200股股份整數倍數可認購1股預留股份。

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據外電早前報道指，公司計劃集資最少2億美元（約15.6億元）。微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管鞘。

截至今年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。

集團於去年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。

公司集資所得將用於核心產品、分配予目前產品管線的其他產品、併購及授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械公司及研究機構在內的全球賦能者合作擴展產品組合提供的資金、及作營運資金及一般公司用途。

（第二版更新路演及集資額消息）

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記者：謝卓榮