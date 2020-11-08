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【美國大選】連續3日增12萬確診 CNN：特朗普大選輸在抗疫

環球社會熱點 20:49 2020/11/08

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美國周六（7日）再增126,742宗確診個案，1,040人死亡，是連續第三日單日新增逾12萬宗確診個案。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情越趨嚴重，周六（7日）再增126,742宗確診個案，1,040人死亡，是連續第三日單日新增逾12萬宗確診個案。美國媒體公布推算拜登勝選的消息後，多地出現慶祝和示威活動，料未來數天確診人數會持續高企。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

自大選周起，已出現連續多天單日新增確診創新高。據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，最少41個州分的新增確診數字比上周高，只有田納西州的疫情有好轉跡象；至今全國累計超過986萬人確診，23萬人死亡。根據華盛頓大學衛生指標與評估研究所(IHME)的模型預測顯示，未來兩個月會再多106,000人死亡。

美國多間媒體周六（7日）宣布，民主黨總統候選人拜登勝出大選後，多個州分有慶祝和示威活動，上街的群眾沒有保持社交距離，部分沒有佩戴口罩，料未來確診有上升趨勢。

CNN報道，3位特朗普的顧問透露，特朗普處理疫情的手法是他在大選中落敗的主因；其中一位高級顧問表示，特朗普抗疫時散播不實信息，令在疫情中屬於高危一群的年長選民反感。

在新冠肺炎疫苗面世之前，抗疫工作仍要繼續，將是候任總統拜登的首個挑戰。CNN報道，拜登有意在周一（9日）公布12人抗疫小組的名單。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺

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