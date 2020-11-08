【拜登當選】美禁「香港製造」標籤　拜登當選會否有望撤銷措施？

▲ 美國要求香港輸美商品停用「香港製造」的標籤，該行政命令已延後45日至明日(9日)正式生效。（資料圖片）

早前美國對香港實施制裁，要求香港輸美商品停用「香港製造」的標籤，該行政命令已延後45日至明日(9日)正式生效。美國大選暫告一段落，換上拜登入主白宮，會否有望可復用「香港製造」標籤？

【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源 工總：最新輸美貨品已按要求更改

早前港府已就有關措施正式要求世貿處理對美國的投訴。按世貿解決爭端機制，美國需要在10日內作出回應，並在30日內與香港磋商。如果雙方在60日內仍未能解決爭端，港府則要求世貿設立專家小組，審議有關爭端。

【香港製造】港府決定啟動世貿爭端解決機制 反對美方要求港產商品更改產地來源標籤

對於拜登上場，會否令事件有轉機仍為未知知數。紡織及製衣界議員鍾國斌則認為，新任美國總統稍後需忙於組成內閣，相信首先會專注於美國內部問題，未必會即時處理中美關係及香港問題。再者，拜登明年才正式就職，他料最快要待其就職半年後，才能得知美方會如何處理中國及香港問題。



鍾預期，拜登比較會跟隨國際規例行事，相信中美之間仍有商量空間，對中國及香港均有好處。

國際關係學者袁彌昌出席電視節目時則表示，相信拜登對華政策不會變得軟弱，但由於拜登尊重多邊主義，只要對方不再對世界貿易組織施壓，相信仍有轉機。

【拜登當選】企業生產「去中國化」 拜登當選會否令供應鏈再重組？

責任編輯：葉泳珊、蘇穎琪