  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登當選】美禁「香港製造」標籤　拜登當選會否有望撤銷措施？

商業 20:32 2020/11/08

分享：

美國要求香港輸美商品停用「香港製造」的標籤，該行政命令已延後45日至明日(9日)正式生效。（資料圖片）

早前美國對香港實施制裁，要求香港輸美商品停用「香港製造」的標籤，該行政命令已延後45日至明日(9日)正式生效。美國大選暫告一段落，換上拜登入主白宮，會否有望可復用「香港製造」標籤？

【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源　工總：最新輸美貨品已按要求更改

早前港府已就有關措施正式要求世貿處理對美國的投訴。按世貿解決爭端機制，美國需要在10日內作出回應，並在30日內與香港磋商。如果雙方在60日內仍未能解決爭端，港府則要求世貿設立專家小組，審議有關爭端。

【香港製造】港府決定啟動世貿爭端解決機制　反對美方要求港產商品更改產地來源標籤

對於拜登上場，會否令事件有轉機仍為未知知數。紡織及製衣界議員鍾國斌則認為，新任美國總統稍後需忙於組成內閣，相信首先會專注於美國內部問題，未必會即時處理中美關係及香港問題。再者，拜登明年才正式就職，他料最快要待其就職半年後，才能得知美方會如何處理中國及香港問題。

鍾預期，拜登比較會跟隨國際規例行事，相信中美之間仍有商量空間，對中國及香港均有好處。

國際關係學者袁彌昌出席電視節目時則表示，相信拜登對華政策不會變得軟弱，但由於拜登尊重多邊主義，只要對方不再對世界貿易組織施壓，相信仍有轉機。

【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？

責任編輯：葉泳珊、蘇穎琪

相關文章

【香港製造】港府決定啟動世貿爭端解決機制　反對美方要求港產商品更改產地來源標籤
2020/10/30
【香港製造】港府決定啟動世貿爭端解決機制　反對美方要求港產商品更改產地來源標籤
【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源　工總：最新輸美貨品已按要求更改
2020/10/30
【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源　工總：最新輸美貨品已按要求更改
【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？
今日
【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？
【美國大選】GAP搭上美國大選熱潮　貼「半紅半藍」外套圖反被圍剿
今日
【美國大選】GAP搭上美國大選熱潮　貼「半紅半藍」外套圖反被圍剿
國際關係 中美關係 袁彌昌 鍾國斌 商品 貿易 制裁 香港 中國 美國

下一篇文章

【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠
【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠
【美國大選】中國商家看準美國大選商機　註冊「特朗普─拜登」商標
【美國大選】中國商家看準美國大選商機　註冊「特朗普─拜登」商標
【海洋公園優惠】海洋公園推通行證　398元門票連美食套餐
【海洋公園優惠】海洋公園推通行證　398元門票連美食套餐
【品牌有段故】李寧入主Clarks 英國老品牌變國貨　家族生意如何走到今日？
【品牌有段故】李寧入主Clarks 英國老品牌變國貨　家族生意如何走到今日？