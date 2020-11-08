  • 25°C
香港時間 : 20201108日 (日) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【葡萄牙疫情】周一起實行宵禁 葡萄牙宣布全國進入緊急狀態

環球政經 21:48 2020/11/08

分享：

歐洲正面臨第二波新冠肺炎疫情，葡萄牙在當地時間周六（7日）錄得新增6,640宗確診個案，創下單日最新病例紀錄，葡萄牙總理科斯塔在當地時間周一（9日）起全國進入緊急狀態及進行宵禁。

科斯塔指，全國由周一起進入緊急狀態15天，於全國308個市鎮區內，有121個由晚上11時至翌日清晨5時宵禁，包括首都里斯本及波爾圖；部分商店需關門、餐廳只能提供外賣服務，夜玩工人可豁免。另外，受影響市鎮區的居民在未來兩個周未的下午1時至翌日清晨5時不得離開住所，佔全國人口約70%。

【新冠肺炎】歐洲疫情大反彈 瑞士、比利時派軍支援醫院：【下一頁

靠咳嗽聲能辨別新冠肺炎患者 麻省理工學院研發AI檢測：【下一頁

據當地法律，緊急狀態最長維持15天，但可無限期延長，葡萄牙曾在今年3月亦因疫情進入緊急狀態，為期6周。到現時為止，葡萄牙累計17.3萬確診病例，染疫率較其他歐洲國家低，死亡人數達2,848人。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 葡萄牙 里斯本 疫情 咳嗽

上一篇文章

【新冠肺炎】泳灘重開！康文署周未兩日內發出逾800次口頭勸諭

下一篇文章

【BNO移民】移居英國倫敦生活　一文睇清衣食住行每月使費預算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【螞蟻IPO煞停】大和估阿里或需向螞蟻注資400億元 料減持三大投資套現
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾作「首置」　以市價七折發售　戶型包括3房單位