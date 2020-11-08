【葡萄牙疫情】周一起實行宵禁 葡萄牙宣布全國進入緊急狀態

歐洲正面臨第二波新冠肺炎疫情，葡萄牙在當地時間周六（7日）錄得新增6,640宗確診個案，創下單日最新病例紀錄，葡萄牙總理科斯塔在當地時間周一（9日）起全國進入緊急狀態及進行宵禁。

科斯塔指，全國由周一起進入緊急狀態15天，於全國308個市鎮區內，有121個由晚上11時至翌日清晨5時宵禁，包括首都里斯本及波爾圖；部分商店需關門、餐廳只能提供外賣服務，夜玩工人可豁免。另外，受影響市鎮區的居民在未來兩個周未的下午1時至翌日清晨5時不得離開住所，佔全國人口約70%。

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據當地法律，緊急狀態最長維持15天，但可無限期延長，葡萄牙曾在今年3月亦因疫情進入緊急狀態，為期6周。到現時為止，葡萄牙累計17.3萬確診病例，染疫率較其他歐洲國家低，死亡人數達2,848人。

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責任編輯：潘曉豐