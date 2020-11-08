【新股IPO】德琪醫藥6996下周一起招股　一手入場費9131元

德琪醫藥 （新上市編號：06996） 將於下周一（9日）至周四招股。德琪醫藥計劃發售1.54億股，集資最多27.69億元，招股價介乎15.8元至18.08元，一手（500股）入場費9131元，預計於11月20日掛牌，聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。

德琪醫藥是次引入多位基石投資者，10家基石投資者合共認購約1.79億美元之發售股份，當中包括Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、Boyu、Cormorant、高瓴資本、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments，最多佔總發售股份約57%。

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記者：謝卓榮