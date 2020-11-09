【拜登當選】拜登當選美國總統　滙市贏家輸家逐個捉

▲ 拜登當選，料加稅政策等不利美元，恒生及花旗皆料明年美元跌穿90。

拜登當選，專家初步對滙市的贏家輸家逐個捉，普遍預計不利美元及日圓；而恒生 （00011） 及花旗的名家，皆料明年美滙指數將失守90大關，乍現88低位。相反，憧憬美國出現「藍色浪潮」，近日聰明錢已偷步搶買人民幣等非美貨幣，而人民幣更受惠高息，業界力挺為亂市中的避險首選。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，美滙指數由現時至年底的高低位介乎91.73到95.7；年底目標為93.4。但聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息後維持偏鴿的立場，相信續採寬鬆（QE）政策，長遠計美滙指數仍有機會跌穿90，至約88水平。

恒生首席市場策略員溫灼培不約而同看淡美元，畢竟拜登倡加碼谷經濟，唯恐加大財赤。反觀人民幣致力促數碼化；歐洲亦成功推復甦基金，歐盟聯手振興經濟，足以抗衡美元的霸權地位。

美元弱勢難改 專家籲買人幣歐元

溫灼培推許的3大亮點貨幣，分別為歐元、人民幣及澳元；主因是寄望疫苗面世，以及疫後歐美各國聚焦重建經濟等，歐盟亦由過往如一盤散沙，現聯手救市，長綫而言，歐元可重上1.2。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，美國大選明朗化後，市場的風險胃納隨即升温，美元回吐，日圓的避險角色亦失色。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤補充，即使歐洲的疫情惡化，惟歐元的跌幅有限，料中長期反覆轉強的趨勢末改。相反，各界對美元中長期走弱似有共識，且已不斷作相關對沖；再者，礙於零息的宏觀大環境，各國爭相為游資覓好出路，人民幣為鮮有的高息幣，近期熱錢湧入包括A股等新興市場，遂令人幣資產受捧多時。

上周在岸價兌美元累升1.1%，亞洲收盤報6.64，創逾兩年半新高；離岸價更曾升穿6.6的技術大關。

短綫投資外滙 需注意滙市3大關鍵日

那一邊廂，黃栢寧卻最看好加元，因加拿大的經濟數據優於預期；且料未來12個月紐約期油或重上每桶56美元，可支持加元，今年底目標為1.29。

業界亦提醒，須緊盯左右滙市的關鍵日子：

11月11日︰新西蘭議息，料劈息0.15厘至0.1厘。溫灼培預計，新西蘭將隨澳洲重手減息，把政策利率由0.25厘驟降至0.1厘歷史新低，短暫不利紐元。華僑永亨經濟師李若凡更預計，明年紐國或採負利率。

11月15日︰外電指，此乃英國與歐盟談判的新死綫。若最終就貿易等關稅癥結尚未達成協議，硬脫歐風險未解除。

12月8日︰綜合外電分析指，美國大選就點票爭拗的解決大限，投資界關注交棒期的後續政治風險，皆因美國陷兩極化，拜登入主白宮也難改施政舉步維艱，而美國政治形勢繼續主導大市。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪