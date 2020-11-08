  • 24°C
香港時間 : 20201109日 (一) 00:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登當選】拜登當選美國總統 滙市贏家輸家逐個捉

Hot Talk 23:36 2020/11/08

分享：

拜登當選，料加稅政策等不利美元，恒生及花旗皆料明年美元跌穿90。

拜登當選，專家初步對滙市的贏家輸家逐個捉，普遍預計不利美元及日圓；而恒生 （00011） 及花旗的名家，皆料明年美滙指數將失守90大關，乍現88低位。相反，憧憬美國出現「藍色浪潮」，近日聰明錢已偷步搶買人民幣等非美貨幣，而人民幣更受惠高息，業界力挺為亂市中的避險首選。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，美滙指數由現時至年底的高低位介乎91.73到95.7；年底目標為93.4。但聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息後維持偏鴿的立場，相信續採寬鬆（QE）政策，長遠計美滙指數仍有機會跌穿90，至約88水平。

恒生首席市場策略員溫灼培不約而同看淡美元，畢竟拜登倡加碼谷經濟，唯恐加大財赤。反觀人民幣致力促數碼化；歐洲亦成功推復甦基金，歐盟聯手振興經濟，足以抗衡美元的霸權地位。

美元弱勢難改 專家籲買人幣歐元

溫灼培推許的3大亮點貨幣，分別為歐元、人民幣及澳元；主因是寄望疫苗面世，以及疫後歐美各國聚焦重建經濟等，歐盟亦由過往如一盤散沙，現聯手救市，長綫而言，歐元可重上1.2。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，美國大選明朗化後，市場的風險胃納隨即升温，美元回吐，日圓的避險角色亦失色。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤補充，即使歐洲的疫情惡化，惟歐元的跌幅有限，料中長期反覆轉強的趨勢末改。相反，各界對美元中長期走弱似有共識，且已不斷作相關對沖；再者，礙於零息的宏觀大環境，各國爭相為游資覓好出路，人民幣為鮮有的高息幣，近期熱錢湧入包括A股等新興市場，遂令人幣資產受捧多時。

上周在岸價兌美元累升1.1%，亞洲收盤報6.64，創逾兩年半新高；離岸價更曾升穿6.6的技術大關。

短綫投資外滙 需注意滙市3大關鍵日

那一邊廂，黃栢寧卻最看好加元，因加拿大的經濟數據優於預期；且料未來12個月紐約期油或重上每桶56美元，可支持加元，今年底目標為1.29。

業界亦提醒，須緊盯左右滙市的關鍵日子：

11月11日︰新西蘭議息，料劈息0.15厘至0.1厘。溫灼培預計，新西蘭將隨澳洲重手減息，把政策利率由0.25厘驟降至0.1厘歷史新低，短暫不利紐元。華僑永亨經濟師李若凡更預計，明年紐國或採負利率。

11月15日︰外電指，此乃英國與歐盟談判的新死綫。若最終就貿易等關稅癥結尚未達成協議，硬脫歐風險未解除。

12月8日︰綜合外電分析指，美國大選就點票爭拗的解決大限，投資界關注交棒期的後續政治風險，皆因美國陷兩極化，拜登入主白宮也難改施政舉步維艱，而美國政治形勢繼續主導大市。

相關文章：【人民幣】人民幣升勢未完 最牛明年睇6.2

【澳元定期存款】澳元定存息最高10厘 專家料明年重上0.75高位

【美國大選】美國大選料陷亂局 花旗專家力薦加元

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

外滙 白宮 美滙指數 人民幣 美國聯儲局 花旗銀行 脫歐

下一篇文章

【騰訊業績】騰訊周四放榜 上季料多賺3成（附券商預測）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股
【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？