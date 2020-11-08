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【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？

商業 20:00 2020/11/08

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受到中美貿易戰及疫情影響，近年來愈來愈多企業將生產鏈遷移出中國，改變了全球供應鏈佈局。雖然拜登很大可能當選美國總統，但有分析認為，這股全球產業供應鏈重組的趨勢不會貿然改變。

【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資

中央社報道，在台灣多間廠商均指出，不會只因為美國總統大選結果，而一夕之間改變供應鏈佈局。電子產品代工廠廣達表示，客戶早於中美貿易戰初期已評估未來5到10年是否需要分散供應鏈。不論廠商於哪裡設廠，首要考量都是客戶需求，故廣達也會依照客戶需求，評估是否從中國遷到其他地區。

成衣廠聚陽及儒鴻也認為，生產商將不再為單一客戶設廠。儒鴻認為，疫情令電商銷售成大趨勢，料「款式增加、訂單量減」為未來走向，因此供應鏈更需具彈性，以快速應變。聚陽指出，供應鏈移出中國趨勢不變，雖然該企主要生產基地已在東南亞，未來仍會繼續增加越南、印尼等地產能。

美國政局迎來轉變，也沒有打消有意於當地設廠的台企計劃。除了台塑化指，在美的投資項目會持續進行外，正計劃在美國亞利桑那州設廠的台積電也指，無論誰當選美國總統都不會改變計劃，只要當地仍然具備足夠的補助。

【新冠肺炎】全球供應鏈重組　報告：料中東歐國家供應鏈將佔更高份額

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責任編輯：蘇穎琪

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