【BNO移民】移居英國倫敦生活　一文睇清衣食住行每月使費預算

英國早前宣布持BNO港人可於明年1月31日起，申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。有意移居英國，不得不留意當地的生活水平，早作預算。據Expatistan網站的資料，一個4人家庭在英國每月開支估計達3774英鎊（約3.8萬港元），單身人士每月開支估計為2184英鎊（約2.2萬港元），英國的生活費用貴過全球87%國家。

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Expatistan網站提供了英國衣、食、住、行各類生活費用，以下為倫敦的參考數字：

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由此可見，若選擇在倫敦落腳，當地生活水平跟香港相若，移居前宜有較充足的財政準備。

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責任編輯：葉卓偉