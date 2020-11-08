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【網上租手袋】新加坡名牌手袋租借平台攻港　899元月費租袋如何運作？

商業 19:02 2020/11/08

分享：

用戶在Style Theory落單後，只需2至3個工作日，手袋即會送抵家門。

潮流每季更替，無止境的消費亦為環境造成龐大負擔。源自新加坡的手袋租借平台Style Theory最近登陸香港。服務在港推出2個月內，已累積超過5000名登記用戶。

【網購商機】阿里巴巴擬斥23.2億投資Farfetch　皆因網站首季營業額按年大增9成？

Style Theory的會員每月支付899元月費，即可租借平台上超過2000個、來自25個國際品牌的手袋，包括Celine、LOEWE等；最長租用期為3個月。若一個月內用戶想轉換款式，則需要收取附加費420元。該平台聯合創辦人Raena Lim接受訪問時透露，香港及新加坡的時裝產品耗用率相若，相信香港市場同樣可接納環保時尚的概念。

Style Theory創辦人Raena Lim（左）及Chris Halim（右）。

有部分新加坡用戶亦會視手袋租賃服務為「試用」，冀體驗後才決定是否買入手袋。她相信，Style Theory有助用戶減少「買錯手袋」的風險，同時亦降低人們嘗試新風格的門檻。

正計畫全面開放訂閱　瞄準職業女性

Style Theory自9月初於香港推出，瞄準本地的職業女性。不過暫時用戶需要先在網頁註冊，加入「候補名單」。平台每周讓部分用戶成為正式會員、租用手袋。Raena透露，在港推出2個月內，平台上的註冊用戶已有超過5300人，主要是25至45歲的專業人士及企業家。她解釋，目前首要確保香港的服務質素，隨著手袋供應補足，Style Theory亦在計劃正式開放，接受顧客訂閱。

手袋寄賣計劃互惠互利？

作為手袋租借平台，要成功吸引客戶必需追趕潮流。Style Theory如何採購新款手袋及保養成為營商的關鍵。Raena透露，平台上亦有推出「手袋寄賣計劃」。經過專責團隊品質鑑定後，手袋可在平台上架；而每次被租用或賣出後，該用戶可獲得收入。不過，目前該計劃只適用於新加坡，香港則要視乎本地市場是否接受此使用模式。

Style Theory的倉庫需有嚴格的溫度及濕度控制。

專責團隊會清潔及檢查手袋品質，甚至修復袋上的瑕疵。

部分租用手袋的品牌及款式

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