【美國大選】特朗普支持者在搖擺州示威 拜登支持者開香檳

▲ 多個搖擺州分都有特朗普支持者上街抗議,拒絕承認媒體宣告的選舉結果。

美國大選有初步結果,多間媒體宣布民主黨候選人拜登勝選後,多個搖擺州分都有特朗普支持者上街抗議,拒絕承認結果,又批評民主黨以欺詐手段贏得選舉;另外也有拜登支持者上街慶祝。

在關鍵搖擺州分賓夕法尼亞州,有拜登和特朗普的支持者分別上街聚集,雙方互相叫囂對罵,警員到場維持秩序,將雙方分隔。該州原本一直由特朗普領先,在完成點算投票日的選票後,開始點郵寄選票時,則拜登反超前。

來自約克鎮的州代表瓊斯(Mike Jones)對示威群眾說:「我們需要確保找到每一張合法的選票,確保這次選舉公平。若我們允許這個國家向社會主義屈服,那不是左翼擊倒我們,而是因為好人冷眼旁觀。」(“We need to make sure every legal vote is found and to make sure this election is fair. If we allow this country to succumb to socialism, it will not because the left overpowered us, it will be because good men and women did nothing.”)

特朗普支持者批評,媒體和科技巨企處處與特朗普為敵,百般刁難,對拜登則相當鬆手,猶如搭順風車。

在另一個搖擺州密歇根州,上屆是特朗普的囊中物,今次轉投拜登。媒體宣告拜登是該州的勝出者後,數百名特朗普支持者在州議會大廈外高呼「我們獲勝」(we won)和「再連任四年」(four more years)。

在亞利桑那州鳳凰城,有特朗普支持者聚集抗議,指這次選舉是一次政變,企圖奪走美國人的自由。

拜登支持者也有上街慶祝,在加州奧克蘭,民眾上街高舉支持拜登標語,街道上的汽車響號祝賀拜登入主白宮。

在紐約時代廣場,也有拜登支持者慶祝;有人開香檳慶祝,有人互相擁抱激動落淚。有拜登支持者表示,這次總統選舉結果是今年好的總結;亦有人指純粹是因為特朗普未能成功連任而開心,批評他原本其實可以妥善處理新型冠狀病毒疫情。

