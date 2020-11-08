【新版人民幣】2020年版人民幣5元發行　數字人民幣時代　為何還要發新紙幣？

2020年版人民幣的5元紙幣日前開始發行，新版5元紙幣保持現行第五套人民幣5元紙幣主圖案、主色調等要素，強化了票面結構層次與效果，並提升了整體防偽性能。內地民眾在11月5日起，已可以從銀行兌換到新版5元紙幣。內地移動支付發展迅速，不少民眾已甚少使用現金，常常使用手機完成購物、繳費等支付需要。近期內地也開始探索「數字人民幣」。有論者質者：「數字人民幣都要來了，紙幣為何還要不斷推陳出新？」據新華社報道，發行紙幣有其必要。

維護人民幣現金法定地位

人民幣現金是法定貨幣，保證人民幣現金的順暢流通是維護人民幣法定地位的基本要求，任何單位和個人不得拒收現金。

滿足部分公眾及地區需要

內地曾有一段「老人無健康碼乘地鐵受阻」的視頻在網上熱傳，有部分老人並不能熟悉移動支付，難以享受數字人民幣的高效便捷。同時，在一些相對偏遠或貧困的地區，電子支付機器鋪設也很難全覆蓋。人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春日前表示：「只要老百姓有使用紙鈔的需求，人民銀行就不會停止紙鈔的供應。」

人民幣是「國家名片」

文章指，鈔票不僅僅是支付工具，更濃縮了重要的政治、經濟、文化信息。從第一套到第五套，人民幣的樣子在變，人民的日子也在變。人民幣變遷的背後也反映了綜合國力的騰飛。

▲ 新版5元紙幣採用雙面凹印對印技術

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為提升防偽技術和印制質量，人民銀行於2015年11月發行新版100元紙幣，2019年8月發行了新版50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。2020年版第五套人民幣5元紙幣的發行，代表第五套人民幣的提升工作完成。

▲ 新版5元人民幣運用了國際公認的防偽技術

新版5元紙幣採用雙面凹印對印技術，透光觀察可見正背面局部圖案，可組成完整的對印面額數字與對印圖案，觸摸有凹凸感，為首次應用在流通人民幣紙幣上的印鈔技術。新版5元人民幣亦運用了國際公認的防偽技術——光彩光變。鈔票上的面額數字「5」，隨着觀察角度變化，其顏色在金色和綠色之間變化，並可見一條亮光帶上下滾動，易於公眾識別。

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