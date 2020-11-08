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【美國大選】拜登擬上台後馬上簽行政命令 推翻特朗普政策

環球政治 18:25 2020/11/08

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【美國大選】拜登擬上台後 馬上簽行政命令推翻特朗普政策

美國大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）篤定拿下超過270張選舉人票，已宣布勝選。拜登上台，美國政局將迎來新氣象，據報拜登打算上台後馬上簽署多項行政命令，推翻特朗普的政策，讓美國重新加入《巴黎協定》、設立疫情應對特別工作組，並會制定新的白宮道德守則。

【美國大選】共和黨欲籌4.6億 助特朗普打選舉官司【下一頁】

美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？【下一頁】

《華盛頓郵報》引述知情人士指，拜登上台後會馬上兌現選舉承諾，撤銷特朗普時代的多項爭議政策,包括讓美國重新加入應對氣候變化的《巴黎協定》，亦會取消特朗普所下，退出世界衛生組織（World Health Organization）的決定。

特朗普任內，廢除奧巴馬時代的「童年入境暫緩遣返」計劃（DACA，又被稱為「追夢者」計劃），拜登上台將會恢復，限制穆斯林國家人士入境的禁令則會撤銷。

【美國大選】不等特朗普認輸 歐亞多國領導人賀拜登當選【下一頁】

【美國大選】特朗普發聲明拒認輸 斥拜登「急於假裝成贏家」【下一頁】

拜登在勝選宣言中稱，當前要務是應對疫情，他計劃在周一成立疫情工作小組，小組將由前醫務總監Vivek H. Murthy及食品藥品監督管理前局長David Kessler共同領導。

拜登並計劃制定新的白宮道德指引，並會簽行政命令，規定所有政府官員不得干預司法部門調查。

責任編輯：林建忠

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