【新冠肺炎】設多重邊境管制措施 陳肇始：入境防控不能鬆懈

食物及衛生局局長陳肇始今（8日）撰寫網誌，指全球疫情日趨嚴峻，尤其美洲及歐洲地區，而現時全球確診個案逾4,700萬宗，死亡人數接近120萬，因此，她重申本港入境防控措施不能鬆懈。

她表示，按現時情況而言，所有非香港居民暫時不能入境香港。曾到訪任何中國以外的人士，由11月13日起，在辦理登機手續往香港前，須提供香港酒店14日預訂房間的確認書，在入境後須於酒店進行14日檢疫，不得選擇家居檢疫，以便集中管理，並減低在居家檢疫期間把病毒傳播予同住人士的可能性。

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港府近日將土耳其列入為極高風險地區，由11月13日生效，曾到訪極高風險地區人士則須在登機前出示起飛前72小時內進行的新冠肺炎檢測呈陰性結果，以及訂住香港酒店不少於14日的證明。抵港後，須到指定地點再次進行檢疫。

現時共有15個指明地區列入為極高風險地區，包括土耳其、孟加拉、比利時、埃塞俄比亞、法國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、英國及美國。

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責任編輯：潘曉豐