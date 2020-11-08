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【恒大債務】恒大3333終止與深深房重組計劃

股市 18:45 2020/11/08

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中國恒大發公告指，決議終止與深深房的重組計劃。

中國恒大 （03333） 借殼深深房「回A」告吹。恒大發公告指，於2020年11月8日決議終止與深深房的重組計劃。恒大指，是次終止重組不會對恒大造成資金壓力，1300億戰投中有1220億戰投選擇繼續持有恒大股份，顯示對恒大的發展前景充滿信心。恒大回應本報查詢指，有關協議及回購詳情，將於近期發布公告。

恒大表示，1,300億（人民幣，下同）戰略投資者中，863億戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益；357億戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議，50億幣戰略投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談，剩餘30億戰略投資者的本金集團已支付，即將回購。

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恒大早前傳出財困，並向求救廣東政府，詳情看【下一頁】

深深房亦發公告稱，基於目前市場環境等原因，現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟，為切實維護公司及全體股東利益，經公司審慎研究並與交易各方友好協商，公司決定終止是次交易事項。深深房將於周一（11月9日）起復牌。

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編輯：袁諾曦

 

 

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