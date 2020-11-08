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【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成　重倉蘋果高達8700億元

股市 18:54 2020/11/08

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巴郡約7成的股票分別持倉在美國運通、蘋果、美銀、可口可樂。

「股神」巴菲特旗下的投資公司巴郡（美︰BRK）（Berkshire Hathaway）日前公布今年第三季度業績，純利按年大賺82.4%至301億美元（約2348億港元）。不過更值得留意的是，截至今年第3季末，巴郡重倉投資蘋果（美：APPL）高達1117億美元（8713億港元）。

據巴郡第三季度財務數據顯示，截至今年9月底，巴郡約7成的股票分別持倉在四間公司，分別為美國運通（美：AXP）、蘋果、美銀（美：BAC）、可口可樂（美：KO）。

巴郡持倉最多為蘋果公司，高達1117億元，較今年第二季增持202億美元。年初至今，蘋果股價累升約58%。巴郡目前持倉美銀達249億元，單計第3季，美銀股價累升1.43%。此外，巴郡亦持有152億美元美國股的股票及197億美元可口可樂。

截至今年第3季，巴郡純利按年增82.4%至301.4億美元（約2348億港元）；收入按年下跌3%至630億美元（約4914億港元）。

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