【鱷王達里奧】橋水旗艦對冲基金據報今年回報跌18%

▲ 消息指，橋水旗下的旗艦基金Pure Alpha II截至周四（5日）止，今年回報下跌18.6%。

由「鱷王」達里奧（Ray Dalio）創辦的大型對冲基金橋水（Bridgewater）面對疫情惡化及各國史無前例刺激措施，早已調整投資模型，惟似乎效用不大，外電引述知情人士指，橋水旗下的旗艦基金Pure Alpha II截至周四（5日）止，今年回報下跌18.6%。

外電指，達里奧旗下主要基金的損失為歷年來最差。雖然市場自3月底以來強力反彈，惟基金只是獲利少許。今年首季基金的回報下跌23%。

截至9月底，橋水管理1480億美元資產。據悉，最近至少再有一個客戶撤走資金，涉及約1.8億美元投資，而今年首7月橋水的對沖基金淨走資35億美元。

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編輯：袁諾曦