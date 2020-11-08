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【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？

商業 18:30 2020/11/08

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香港與新加坡達成建立「旅遊氣泡」，預料兩地被壓抑的旅行需求將會釋放，來往兩地機票搜尋數目上升，不過，有研究指出，從新加坡到香港的旅遊需求相當更大。

旅遊研究機構ForwardKeys的報告指出，在香港與新加坡達成建立「旅遊氣泡」後的一星期，從新加坡到香港的航班搜尋量，激增至去年水平的50％，而簽發的機票則大增30％。新加坡旅行者主要集中搜尋聖誕節假期期間的航班，高峰期涵蓋12月10日、17日和24日三個星期。機票方面，整個12月都已陸續有預訂，最高峰旅行日期則是18日至25日。

該研究認為，由於香港零售市場相比新加坡成熟，故更能吸引新加坡旅客到訪，帶動從新加坡到香港的航班預訂量，比由香港到新加坡高出三倍以上。

79％港人對再次旅行感興奮

另外，線上旅遊平台Booking.com的問卷調查及其數據分析， 79％的香港旅客對再次旅行感到興奮。65％的香港旅客認為，在疫情後搜尋和計劃旅行時，他們會更注重價格，而74％的旅客則希望旅遊公司通過折扣和促銷支持未來的旅行計劃。

【旅遊氣泡】香港旅遊氣泡將啟動　去新加坡住邊間酒店好？

【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡實行初期　邱騰華：每日最少一班專機往返

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責任編輯：蘇穎琪

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