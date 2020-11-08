【拜登當選】搜「Loser」驚現特朗普帳號 Twitter：受用戶發布訊息內容影響

繼老布殊後，特朗普是第2位爭取連任失敗的在任總統。有不少網民在當地時間周六（7日）透過社交媒體Twitter搜尋，發現輸入「Loser」（輸家）字眼後，竟然率先彈出是：特朗普的Twitter帳號；相反輸入「Winnter」（贏家）字眼則彈出：拜登及賀錦麗的Twitter帳號。

Twiiter回覆指，公司利用自動化及人工智能技術，在用戶搜尋資料時提供建議和答案；據了解，這種技術是根據當地網民收發訊息的內容、相關字眼及頻率而作為參考，並進行分析和推算。「如某帳號經常和某字眼一同出現的話，人工智能技術便會作出分析和演算，推斷兩者的關連。但這個關連是暫時性的，並會隨著網民發出的內容及字眼而改變。」

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責任編輯：潘曉豐