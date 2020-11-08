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【2020 稅貸戰】稅貸息全城最低1.28厘 虛銀也參戰最低息1.45厘

Hot Talk 18:40 2020/11/08

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富邦以1.28厘的稅貸優惠，膺全城最低息的殺價王。

甫踏入11月，稅務貸款戰況激鬥連場，上周多達7間業界相繼推出稅貸計劃，除了中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 等大行外；虛擬銀行及財務公司亦加入戰場，更是至今共出招的14間業界中，更有首間衝破3厘息。Aeon信貸財務新推稅貸計劃，以還款期一年及至少借90萬元計，稅貸息3.13厘。

比拼已出擊搶攻綠色炸彈商機的14間銀行及「財仔」中，以富邦以1.28厘膺全城最低息。

金融機構紛推新稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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相反，縱使Aeon信貸財務為超越3厘最高息，但其借貸條款相對較寬鬆，並未列明如公務員、教師或醫生等專業人士，又或特選戶等高薪族才享最低息，只要求全新客戶，且不適用於待業人士，以至於環聯資訊的信貸報告中出現負面信貸資料等。

至於過往勇於搶攻的華僑永亨信用財務，去年更搞搞新意思，首創自訂息率冀突圍；但今年暫未見出擊。專家以本港經濟尚待復甦，且擔心繼國泰 （00293） 後，旅遊業為裁員失業重災區，故相信大小行對稅貸較慎審。

況且，港府於本周五（11月13日）公布第3季經濟數據（GDP），即使稍有改善，亦難扭轉全年經濟的萎縮慘況。

中信銀行（國際）首席經濟師廖群濟日前料，今年全年GDP將收縮6%，為有紀錄以來最嚴重的經濟衰退。不過，憧憬按季的下跌幅度漸呈改善， 預期第4季GDP收縮2.4%，降幅較第3季減少1個百分點。再者， 若中港兩地可盡快實現有限度通關，將對香港經濟有重大提振，預計明年本港GDP將回升約3%至4%。

發鈔行稅貸息 中銀1.59厘最低

如以目前已出稅貸的14間大小銀行及「財仔」中，富邦以1.28厘為全城最低，大新 （02356） 的1.38厘僅接其後，而虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.45厘，為全城第3低；中銀的1.59厘排第4。

稅貸為兵家必爭的戰場，今年面對破天荒疫市引致全球鬥打零息牌；聯儲局剛於上周議息後，重申有需要時續推量寬（QE）兼加碼救經濟，令本港拆息走弱，一個月港元拆息險守0.2厘關，創4年新低，稅貸息難免亦有殺價戰，當中9間大小行劈息。單以發鈔行比拼，中銀的1.59厘，較滙豐的2.02厘低。

那一邊廂，要是只計銀行，兩間中資行企硬拒減價，分別為招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今傳統銀行中全城最高息。

相關文章：【2020 稅貸戰】上商推稅貸息率劃一2.38厘　網上交稅抽免找數簽帳額

【2020稅貸戰】恒生稅貸息2.01厘 險勝滙豐2.02厘

【2020 稅貸戰】虛銀眾安新推稅貸息1.45厘 全城第3低

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 2020 稅貸戰

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眾安銀行 虛擬銀行 大新銀行（02356） 經濟衰退 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） GDP 美國聯儲局 富邦銀行 稅務貸款

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