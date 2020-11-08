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【美國大選】GAP搭上美國大選熱潮　貼「半紅半藍」外套圖反被圍剿

商業 18:06 2020/11/08

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GAP在正值大選之際，於官方Twitter貼出一張「半紅半藍」外套的照片，引起大批民眾批評。(網上圖片)

美國總統大選成為近日市場熱話，時裝品牌GAP也搭上選舉熱潮，在日前正值大選之際，於官方Twitter貼出一張與大選有關的照片，但卻引起大批民眾批評，GAP事後立即刪除圖片。

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據外媒《The Fortune》報道，時裝品牌Gap在星期三下午，則大選後翌日，於官方twitter發文章，貼出了一件「半紅半藍」的外套，並指「我們知道一件事，只要我們團結，我們便能前進」（The one thing we know, is that together, we can move forward)，寓意美國團結。但由於當時大選戰況仍處於緊張局勢中，該帖文引起大批民眾批評，令GAP事後立即刪除帖子。

GAP貼出「半紅半藍」外套的照片，寓意美國團結。(網上圖片)

不過《CNBC》指出，該帖子最終有超過80萬人次瀏覽。GAP隨後也發表聲明，指是希望藉展示紅和色的衣服，以顯示給外界「團結就是力量」的道理，同時也坦言過於早表達此訊息，但仍然深信自己的國家將會團結一致，為所有人帶來正面的影響。

有分析就認為，Gap此舉是試圖在品牌低迷之時，重新引起消費者注意，並重建與客戶之間的聯繫。

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責任編輯：蘇穎琪

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