【美國大選】GAP搭上美國大選熱潮　貼「半紅半藍」外套圖反被圍剿

▲ GAP在正值大選之際,於官方Twitter貼出一張「半紅半藍」外套的照片,引起大批民眾批評。(網上圖片)

美國總統大選成為近日市場熱話,時裝品牌GAP也搭上選舉熱潮,在日前正值大選之際,於官方Twitter貼出一張與大選有關的照片,但卻引起大批民眾批評,GAP事後立即刪除圖片。

【美國大選】中國商家看準美國大選商機 註冊「特朗普─拜登」商標

據外媒《The Fortune》報道,時裝品牌Gap在星期三下午,則大選後翌日,於官方twitter發文章,貼出了一件「半紅半藍」的外套,並指「我們知道一件事,只要我們團結,我們便能前進」(The one thing we know, is that together, we can move forward),寓意美國團結。但由於當時大選戰況仍處於緊張局勢中,該帖文引起大批民眾批評,令GAP事後立即刪除帖子。

▲ GAP貼出「半紅半藍」外套的照片,寓意美國團結。(網上圖片)

不過《CNBC》指出,該帖子最終有超過80萬人次瀏覽。GAP隨後也發表聲明,指是希望藉展示紅和色的衣服,以顯示給外界「團結就是力量」的道理,同時也坦言過於早表達此訊息,但仍然深信自己的國家將會團結一致,為所有人帶來正面的影響。

有分析就認為,Gap此舉是試圖在品牌低迷之時,重新引起消費者注意,並重建與客戶之間的聯繫。

【美國大選】企業為美國大選做到幾盡? Pornhub只准具備投票資格使用者觀看

【美國大選】憂大選結果釀暴亂 美國名店紛紛加裝圍板

責任編輯:蘇穎琪