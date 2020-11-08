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【MPF】港股基金表現大檢閱　內附37隻港股基金最新回報數據

理財智慧 18:18 2020/11/08

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俗稱強積金（MPF）「半自由行」的僱員自選安排，上周日11月1日為8周年。透過「半自由行」，打工仔每年有一次機會，把供款轉往心儀的受託人，惟僱主的供款卻不能任意調動。據報截至今年8月底，累計共有62.3萬宗成功轉移個案。

每年一次機會轉走自己的MPF供款，若不滿意現有MPF供應商的服務、基金表現，打工仔當然要善用「半自由行」機會。

大部分打工仔的MPF均會投資港股基金，究竟哪機構的港股基金表現最佳？《iMoney》整理了Refinitiv Lipper最新公布、截至今年10月31日的MPF表現數據。今年10月，Lipper統計的37隻港股基金，回報介乎4.85%至2.46%。

當中表現最佳的是海通的香港特區基金，賺4.85%；過去一年則有21.4%正回報；過去5年回報更有61.55%，也是同類基金的冠軍。

37隻港股基金最新回報數據：

    點擊圖片放大
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值得留意，過去一年受新冠肺炎影響，有基金經理打理的主動式基金，普遍跑贏沒有基金經理操盤的被動式基金，被動式基金近期全綫負回報！

單看過去一年表現，以永明的「施羅德強積金香港投資組合」錄24.93%正回報為最佳，而信安的「信安恒指基金」則見紅，該被動式基金錄得負回報8.44%。

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責任編輯：葉卓偉

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