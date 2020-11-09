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投資者關係協會﹕疫情下投資者活動趨線上轉型 不設食物款待 股東未見鼓譟

Hot Talk 09:00 2020/11/09

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香港投資者關係協會創會會長陳綺華表示，受新冠肺炎疫情影響，今年傳統實體投資者關係活動如投資者會議、分析師簡介會難以如常舉行，考驗一眾投資者關係管理人員的應變能力。香港投資者關係協會近月發布《疫情期間投資者關係實踐報告》，討論疫情下應如何透過線上活動保持與投資者聯繫，例如舉辦網上會議、每天全天侯24小時做好功夫，預備即時回答海外投資者的問題。

投資者關係協會委員會方蘊菕表示，今年旗下公司股東大會僅有個位數字股東出席，反映股東與投資者仍以衛生考量為主。另一名委員會成員趙志方亦指，雖然股東大會無法提供食物款待股東，但股東反應未見鼓譟。據了解，在疫情前，不少活動已向酒店繳付訂金，目前有部分酒店容許把訂金延後半年，期望最快下年可舉行現場發布會。

至於線上活動會否全面取代實體投資者活動，方蘊菕指，線上活動核實身份程序繁複，許多公司比較偏向混合線上與線下兩種形式舉辦活動。

趙志方亦表示，線上活動帶來新機遇，牽涉成本較低，預料未來將有一部分投資者活動趨向線上轉型。不過他表示，疫情平穩後，線上投資者活動仍無法完全取代實體活動。

相關文章﹕卓徍推遙距股東大會系統　現有約20間上市公司使用

【限聚令】特別股東大會不獲豁免 卓佳：企業股價或添壓

 

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編輯﹕賴奕羚

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