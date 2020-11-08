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【拜登當選】持審慎態度 墨西哥總統：待最終結果後 才恭賀當選人

環球政經 17:32 2020/11/08

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隨第46屆美國總統選舉結果揭盅後，多國領導人紛恭賀拜登當選，惟墨西哥總統洛佩斯指應保持審慎，將等候所有法律程序結束，得出最終結果後，才會向當選人送上祝賀。

【拜登當選】向拜登送上祝賀 多國領導人：期待未來雙方合作：【下一頁

【拜登當選】發表全國演說 民主黨拜登：承諾團結美國 不分紅藍州分：【下一頁

在記者會上，他說：「關於美國大選，我們要等待至所有法律問題解決為止。我不能祝賀這名參選人或那名參選人，期望等候整個選舉程序完結。」他亦指自己和拜登、特朗普均有良好的關係，又稱和拜登已認識超過10年的時間。

當地官員指，洛佩斯決定現階段不向拜登道賀，是由於白宫仍由特朗普坐鎮，不希望得罪他。

墨西哥和美國是主要的貿易夥伴，雙方貿易總額每年達6,000億美元；但自特朗普在2017年上任後，兩國關係變得緊張，不但引起貿易糾紛，而且特朗普在兩國長達3,000公里的邊界興建圍牆，堵截非法入境者，卻需由墨西哥支付相關費用。

 

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責任編輯：潘曉豐

特朗普 美國民主黨 拜登 美國 墨西哥 選舉

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