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【智慧城市】「數碼孿生」冒起協助都市規劃　促進官民交流迎疫後挑戰

科技 16:57 2020/11/08

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新興的數碼孿生（Digital Twin）技術冒起，智慧城市應用個案增加。

疫情下大眾對都市規劃與空間衞生等議題更敏感，加速規劃與建築行業應用各種環境數據，以應對未來基建與城市營運的挑戰。其中，新興的數碼孿生（Digital Twin）技術冒起，應用個案增加，有城市因應疫情而加快引入，建立城市規模的數碼模型，加強數據透明度，讓官民就都市規劃進行更多交流，應對疫後挑戰。

主力為基礎設施設計、施工和運營提供解決方案的Bentley Systems，日前在綫上舉行「縱覽基礎設施」年度大會，議題包括疫情對都市規劃帶來的長遠影響。該企副總裁（移動）Jeremy Shaffer以交通系統為例，「疫情下啟動的長期封城措施，大大改變人流與車流數據。」他續指，很多城市在疫情爆發後有意更改方針，空間規劃放棄密集式街道設計，改為考慮長遠環境可持續性。

該企高級副總裁（數碼城市）Bob Mankowski分享，數碼孿生集合來自設計圖、地理資訊、物聯網感測器的資料，「複製」實體基建設施，在數碼世界重現，模擬各種場景，從而為實體世界如何運作提供數據。他強調，城市數碼孿生可結合規劃與即時數據，模擬不同場景對現實情況影響，更可讓不同持份者共享數據，了解城市運作，應對疫情以至未來其他嚴重的事件的影響。

數碼孿生需持續更新城市即時數據，Bentley Systems透過開發新軟件及收購，加強旗下系統的能力。Jeremy舉例，旗下Streetlytics軟件就應用真實地圖數據與人工智能，模擬城市交通系統的運作，從而為交通規劃、空氣質素、地產發展等方面提供參考。

都柏林試行 微軟亦參與

在大會上，Bentley Systems宣布夥同微軟，在愛爾蘭都柏林開展大型數碼孿生項目，製作模擬整個城市的虛擬互動環境，以協助都市規劃。負責項目的都柏林官員在會上透露，疫情反映城市發展要加快數碼轉型，從而處理公共衞生與安全等迫切議題，因此今年加快開展有關項目，主要有兩個目標，包括增加公眾對規劃資訊的透明度，另一方面希望整合城市開發項目的資訊，加強對進度的掌握。

據科技調研機構ABI Research的預測，剛在市場起步的都市數碼孿生項目，可望迅速擴展，預料到2025年全球會有逾500個項目。該機構指出，有關技術現時主要挑戰為欠缺跨平台、跨行業的共通數據標準，讓建構大規模城市模型的複雜度增加。

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