【雙11】「愛國情懷」下內地品牌在雙11更受歡迎　專家：海外品牌要更貼地

▲ 內地消費者 雙11傾向購「國貨」 捨西方品牌

網購大節「雙11」即將來臨，全球諮詢公司AlixPartners（艾睿鉑）日前發布《2020雙11前瞻報告》預計，期間內地消費者更為偏好內地本土品牌，有66%的內地受訪者傾向光顧選購，高於去年的61%。進一步分析原因，在青睞本土品牌的群體中，表明因「愛國情懷」而選購的佔比，由去年51%增加至今年的62%。其次為海外品牌的物流時間太長/跨境電商進口流程麻煩。

至於海外品牌方面，因中美貿易摩擦等影響，美國在各國品牌之中最受影響，逾半（57%）消費者計劃削減在美國產品上的支出，不過這數字已較去年的78%有所回落。

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被問及在這個環境下，海外品牌在中國的境況會否愈來愈困難，AlixPartners董事總經理兼大中華區零售和消費品負責人麥高樂強調：「中國品牌的冒起，情緒因素雖佔一部分，關鍵的原因仍是因它們已逐漸『成熟』。」他解釋，由智能手機、化妝品等，國產貨品的水平並不遜於海外名牌，而且本地品牌在掌握市場脈搏的能力，亦勝過跨國大品牌。

他續指，海外品牌的困難，並非不懂行銷的手法與技術，而是背後具體執行的挑戰更大，例如，不少中國品牌如要舉行直播促銷活動，決定推廣哪些貨品，提供多少優惠，這些決策可以很容易，但跨國公司推行時就會有更多程序兼顧，勢難以做到敏捷應對。

兩人指出，海外品牌如果要在這形勢下突圍，首先大前提是直接經營中國市場，而非經過經銷商。其次，以前單靠將海外產品策略直接複製至中國市場的做法已很難行得通，必須要由產品至營銷手段都要滿足中國市場需求。「海外品牌必須與中國品牌在本地化上做到相若水平，根據當地用戶體驗重新訂定市場方針。」

記者： 周俊霖