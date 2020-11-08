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【人口普查】陳茂波籲市民支持明年人口普查　惟疫情成特殊挑戰

股市 16:30 2020/11/08

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財政司司長陳茂波指，明年進行的人口普查將面對特殊挑戰，新冠病毒疫情在本港的情況，可能為相關的工作帶來不明朗因素。

香港將於明年6月底至8月初進行大型人口普查，財政司司長陳茂波在網上發表網誌表示，政府的統計及人口普查工作需要市民及企業的積極配合，才可以順利進行，呼籲市民踴躍支持統計處各項的訪問工作，協助政府評估和制訂適切的政策及分配資源，讓政府的工作能夠更緊貼社會的發展和市民的需要。

惟陳茂波指，明年進行的人口普查，將會面對一項特殊挑戰，新冠病毒疫情在本港的情況，可能為相關的工作帶來不明朗因素。有鑑及此，統計處將會進一步加強使用資訊科技以進行數據搜集的工作，例如讓普查員將收集到的數據即時輸入系統，又或提供已加密的網上問卷供市民填寫等，這些安排將有助提升處理效率及減低疫情傳播的風險。

他又指，考慮到市民的不同需要，明年的人口普查仍需要招聘核查員、親身上門跟住戶進行面談訪問。統計處將會為所有前線的人口普查員提供適當的培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。

統計數字更新對政策制定意義非凡

陳茂波提到，統計處作為政府蒐集及整理數據的主要技術部門，同時肩負著多個重要、大型的項目。當中的重點之一，是需要市民充分配合才能進行的每十年一度的大型人口普查計劃。為確保相關基準統計數字適時更新，對政府的政策制定非常重要。

舉例來說，全面了解香港最新的人口結構和年齡分布，將有助政府掌握本港人口高齡化的速度與預期是否存在落差，以至它對本港醫療、社福等各項措施的引伸影響。又例如不同地區的人口分布，將有助評估各地區的公共服務及配套設施是否能適切應付實際需要。因此，明年人口普查的工作對政府政策的與時並進、適時調整，有著重要的意義。

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編輯：袁諾曦

經濟 陳茂波 財政司 政府政策 人口普查

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