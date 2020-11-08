【美國大選】不等特朗普認輸 歐亞多國領導人賀拜登當選

美國大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，雖特朗普仍未承認落敗，多國領導人已向拜登表示祝賀，包括德、法、日、韓等美國在歐洲及亞洲的傳統盟友。惟與特朗普關係友好的俄羅斯總統普京、巴西總統博索納羅等，都保持沉默。

加拿大

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）是最先向拜登道賀的國家領袖之一。他先在Twitter發帖文祝賀，之後再正式發聲明，稱加拿大及美國有非凡、獨一無二關係，雙方價值觀、利益及經濟聯繫一致。

德國

歐洲德國總理默克（Angela Merkel）祝賀拜登及賀錦麗當選，強調要戰勝共同面對的挑戰，兩國跨太平洋的友誼是不可替代。

英國

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在twitter發帖文，恭賀拜登及賀錦麗當選，他形容賀錦麗作為非裔女性，當選副總統是歷史性成就，稱美國是重要盟友，期望與拜登政府就氣候及安全問題緊密合作。

歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發帖文道賀，指美國及歐盟是朋友及盟友（friends and allies），雙方公民有很深的連結，期望與拜登政府合作。

南韓

南韓總統文在寅發帖文，稱非常期待與拜登及特朗普共同開啟兩國關係的未來，強調韓美同盟強大。韓聯社預計，美國大選結果完全敲定後，文在寅會正式通過外交渠道發送賀電，並與拜登通電話。

日本

日本首相菅義偉稱衷心祝賀二人當選，期待雙方攜手合，進一步鞏固日美同盟。他還表示，在強化同盟的同時，希望通過日美合作確保印太地區及世界的和平、自由與繁榮。

不過，多個與特朗普關係友好，行事作風同樣破格的國家領導人，暫時仍然沉默，包括墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等。

責任編輯：林建忠