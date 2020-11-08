【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？

▲ 特朗普是非常活躍的Twitter用家，甚至有人稱之為「Twitter治國」。

美國大選結果出爐，民主黨總統候選人拜登預計取得足夠選舉人票勝出選舉，而現任總統特朗普在明年一月卸任後，將會失去Twitter的「公共利益」特殊保護。Twitter證實，特朗普的帳戶 @realDonaldTrump 在他卸任後，帳戶將會被視為與尋常用戶相同，換言之，倘他違反Twitter用戶規定的頻率太高，或會導政帳戶被暫時或永久停用。

>>【iOS 14】iOS 14.2正式推出 新增10項全新功能

>>【iPhone 12】iPhone 12 Pro、12 mini、HomePod mini現已接受訂購

Twitter有既定的違規政策監督用戶行為，但該企在2019年推出涉及全球各國領導人與重要官員的特別措施，即使這些帳戶貼出違反用戶規定的內容，如涉及公眾利益，他們的貼文亦不會被刪除。

Twitter向科技媒體The Verge解釋，Twitter會讓用戶在看到他們的領導人所說的話時會有足夠清晰的背景，惟亦有可能會在之上貼上警告標籤或限制有問題推文的散佈。若言論涉及煽動恐怖主義，對個人施加直接威脅暴力，發表個人資料（例如某人住所地址），仍可能會受到制裁。Twitter發言人強調，上述的政策只適用於在任的領導人或候選人，而不再擔任這些職位的公民，將不適用於此保護。

▲ 特朗普多則有關選舉結果與選舉不公指控的貼文，亦被貼上警告標籤。

特朗普是非常活躍的Twitter用家，其推文內容時常牽動美國以至國際政壇、金融市場的發展，甚至有人稱之為「Twitter治國」。他的帳戶亦常涉及爭議言論，今年5月的明尼蘇達州民眾示威時，他曾在Twitter表示，「當發生劫掠事件，就是開槍之時！」但該推文就因讚揚暴力而被隱藏。而大選投票結束後，特朗普多則有關選舉結果與選舉不公指控的貼文，亦被Twitter與Facebook貼上警告標籤，指稱含不準確的資訊。

責任編輯: 周俊霖