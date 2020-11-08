【旅遊氣泡】香港旅遊氣泡將啟動　去新加坡住邊間酒店好？

香港與新加坡的旅遊氣泡即將成事，雖然要自費進行檢測，但免強制隔離及規限行程，對於不少人仍然有一定吸引力。Booking.com 據調查數據分析發現，有79％的香港旅客對再次旅行感到興奮。

【旅遊氣泡】星夢郵輪「世界夢號」新加坡復航 打造海上度假體驗

有65％的香港旅客認為，在疫情後搜尋和計劃旅行時，他們會更注重價格，而74％的旅客則希望旅遊公司通過折扣和促銷支持未來的旅行計劃。為港人重啟外遊做準備，Booking.com精選４間在新加坡的渡假酒店公寓。



1. Mandarin Orchard hotel

位於市中心，不但交通便利，而且毗鄰高檔購物區，附近有眾多國際知名品牌公司；酒店又與旁邊的四層購物中心內的畫廊直接相連。酒店可為住客提供24小時的客房服務。

2. Great World Serviced Apartments

一所適合家庭入住的公寓，它距離購物中心僅有1分鐘的路程。距離最近的景點包括唐人街遺產中心和新加坡國家博物館，還可以在公寓附近享受免稅購物

3. Citadines Balestier

公寓設施一流，交通便利，鄰近設有新加坡特色的小販熟食中心，一個露天綜合大樓和美食廣。旅客還可以在酒店欣賞特有的馬里士他風景。

4. Somerset Bencoolen

位於中心商業區的時尚公寓式住宿，距離明古連、多美歌地鐵站和新加坡美術館只有10分鐘的路程。公寓內提供多樣化的住宿選擇，從豪華單人室到雙人公寓一應俱全，還可享受公寓提供設備齊全的健身中心、室內泳池和天台花園。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【台灣食品】台灣手信及冬季水果空運到港 永安百貨現有售

【好想去旅行】Flycation都要夠創新 泰航擬推「誦經航班」繞行99個佛教聖地

責任編輯：葉泳珊