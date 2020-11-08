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【美國大選】外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因

環球社會熱點 17:00 2020/11/08

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《衛報》分析特朗普大意痛失賓夕法尼亞州、佐治亞州、亞利桑那州的關鍵原因。

美國大選有初步結果，經過多日點票，有多個原本由特朗普領先的州分，陸續落入拜登之手，多間媒體宣布，民主黨候選人拜登取得290張選舉人票，成為第46任美國總統。在關鍵的搖擺州分如賓夕法尼亞州、佐治亞州等，原本都由特朗普領先，但被拜登後來居上；亞利桑那州上屆是特朗普囊中物，在今屆早段已由「紅」轉「藍」；《衛報》分析特朗普大意痛失3大搖擺州分的關鍵原因，多在非裔選民。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

賓夕法尼亞州-費城（Philadelphia County, Pennsylvania）

費城人口超過150萬，是該賓夕法尼亞州人口最多的城市，選舉中有750,000人投票，當中投予拜登和特朗普的比例為81％-18％。周五（6日）上午9點，有3萬張投拜登的選票，令拜登成功扭轉對手特朗普在整個州分領先的局面。

當地非裔美國人佔總人口43%，白人則佔45%，在「黑人性命攸關」運動中，當地算是中堅分子。然而，特朗普批評相關示威運動，又曾侮辱和嘲笑示威者，更曾拍軍隊鎮壓，這次投票算是非裔選民一次反擊。

據票站民調顯示，賓夕法尼亞州的非裔美國人佔該州所有選民的8％，對拜登和特朗普的支持比例達92％-6％；拉丁裔佔所有選民的4％，對拜登和特朗普的支持比例達78％-18％。 

佐治亞州-克萊頓（Clayton County, Georgia ）

克萊頓位於亞特蘭大地區，該區從1987年開始有代表參加國會，一直由著名非裔民權領袖、民主黨的劉易斯（John Lewis）擔任國會眾議員，直到今年7月他去世為止，在當地稱得上是德高望重的人物，在總統特朗普嚴重偏偏是眼中釘。在劉易斯的喪禮上，三位前總統克林頓，布殊和奧巴馬都有出席，惟現任總統特朗普缺席。分析指，特朗普的冷漠、傲慢令他失去非裔美國人的支持。

周五初，來自克萊頓的917選票令拜登在該州一度領先。克萊頓選民支持拜登和特朗普的比例為85％至14％。迪卡爾布（DeKalb）緊隨其後，選民支持拜登和特朗普的比例為83％至15％。票站調查顯示，佐治亞州黑人人口佔30%，分別支持拜登和特朗普的比例為87％至11％。

亞利桑那州-馬里科帕縣（Maricopa County, Arizona）

特朗普跟亞利桑那州的著名共和黨參議員麥凱恩（John McCain）不和，令該州很多人對特朗普不滿。麥凱恩是越南退伍軍人，於2018年去世，曾直言不諱批評特朗普，特朗普亦一再羞辱對方還擊。

今次選舉中，選民支持拜登和特朗普的比例為51％至47％之間，在馬里科帕縣，至少有1,912,000名選民反對特朗普，包括拉丁裔美國人中，支持拜登和特朗普的比例更達2：1。另有47%白人選民投票予拜登，冷令這個曾經是共和黨囊中物的「紅」州變為支持民主黨的「藍」州。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

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