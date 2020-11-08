中國體操隊赴日參賽穿「全副武裝」過關 網民惹議：日本真的那麼危險嗎？

中國體操隊在周四（5日）前往東京備戰「友誼和團結」體操四國邀請賽，但被發現進入日本境內時，所有運動員及教練身穿全套防護衣及佩戴防護眼鏡，惹起日本媒體及網民的質疑：「日本真那麼危險嗎？」。

據日本媒體的報導，中國體操隊分別派出各4名男女運動員、4名教練和4名裁判參賽，但到達日本東京成田機場時，均以「全副武裝」登場，場面引起當地媒體大幅報道。其中一間電視台的主持人在報導這則新聞時，露出目瞪口呆、十分驚訝的表情，但稱此舉目的是防止將病毒帶入日本；朝日新聞則指這是防止被病毒感染。

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有日本網民形中方反應是「恐怖」，質疑「日本真的那麼危險嗎？」、直言「與其這樣還不如不來」及「中國不相信日本疫情受控」等留言；有內地有網民亦認同說法，質疑這身打扮「難道比賽時都這樣穿？」，惟有人卻借用當年福島核事故，戲言「保護自己很重要」。

中國體操運動管理中心主任繆仲一回應指，由日方對防疫要求嚴格，為配合國際體聯和組委會的工作，中國隊亦採取嚴格的防護措施確保比賽順利進行。他又指，雖然中國隊隊員穿著防護衣走出機場，但在取行李前，已脫掉防護衣。

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責任編輯：潘曉豐