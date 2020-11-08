  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【查懋聲離世】香港興業主席查懋聲病逝　公關：星期一統一回覆 （第二版）

Hot Talk 17:28 2020/11/08

分享：

查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。

香港興業 （00480） 主席查懋聲昨早病逝，享年77歲，查懋聲近期傳出胰臟癌復發病危，香港興業國際公關表示未收到查懋聲健康情況消息，不予置評，星期一將會統一回覆。

有「愉景灣之父」之稱的查懋聲是查濟民之子，曾任全國政協委員。查懋聲近年較為人熟悉的事件是在2007年時，以超過10億元入股亞視，後來在賣盤時，因股權問題與合作伙伴台灣商人蔡衍明對簿公堂。

查懋聲在1999年曾患胰臟癌，並前往美國接受治療切去腫瘤。據了解，在幾個月前，查懋聲曾再度前往美國接受治療。

據媒體報道，香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡三人均表示無收到相關訊息。

前新世界集團執行董事梁志堅表示，當年與查懋聲共事，形容他為人隨和，極有遠見，聞查懋聲離世消息感到惋惜，是「業界一個損失」。

查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。查氏家族分別擁有香港興業、興勝創建及美亨實業3家上市公司。查懋聲持股香港興業8.02億股，興勝約5.86億股及美亨約2.31億股。外界估計，其身家約值47億港元。

查懋聲家族在港政商界具相當份量，其弟弟查懋成的太太為港交所主席、行政會議成員史美倫。

（第二版新增﹕梁志堅聞查懋聲離世消息感惋惜）

相關文章﹕

【業績】香港興業賺少26%至16億 末期息增17%

香港興業全年純利跌4.3%

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 查懋聲 查濟民 媒體 愉景灣 香港興業

上一篇文章

【新股IPO】萬國數據行使超額配股權 額外多募19億元

下一篇文章

【人口普查】陳茂波籲市民支持明年人口普查　惟疫情成特殊挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【美國大選】特朗普若敗選遷出白宮屋企有幾豪？　紐約大樓豪宅鋪滿24K金
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【雙11香港】HKTV攻雙11　部分貨品今起半價大平賣
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億
【颱風消息】艾莎尼減弱、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼減弱、周六大致天晴　港股交易不受影響
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？