【查懋聲離世】香港興業主席查懋聲病逝　公關：星期一統一回覆 （第二版）

▲ 查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。

香港興業 （00480） 主席查懋聲昨早病逝，享年77歲，查懋聲近期傳出胰臟癌復發病危，香港興業國際公關表示未收到查懋聲健康情況消息，不予置評，星期一將會統一回覆。

有「愉景灣之父」之稱的查懋聲是查濟民之子，曾任全國政協委員。查懋聲近年較為人熟悉的事件是在2007年時，以超過10億元入股亞視，後來在賣盤時，因股權問題與合作伙伴台灣商人蔡衍明對簿公堂。

查懋聲在1999年曾患胰臟癌，並前往美國接受治療切去腫瘤。據了解，在幾個月前，查懋聲曾再度前往美國接受治療。

據媒體報道，香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡三人均表示無收到相關訊息。

前新世界集團執行董事梁志堅表示，當年與查懋聲共事，形容他為人隨和，極有遠見，聞查懋聲離世消息感到惋惜，是「業界一個損失」。

查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。查氏家族分別擁有香港興業、興勝創建及美亨實業3家上市公司。查懋聲持股香港興業8.02億股，興勝約5.86億股及美亨約2.31億股。外界估計，其身家約值47億港元。

查懋聲家族在港政商界具相當份量，其弟弟查懋成的太太為港交所主席、行政會議成員史美倫。

（第二版新增﹕梁志堅聞查懋聲離世消息感惋惜）

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編輯﹕賴奕羚