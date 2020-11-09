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【查懋聲離世】香港興業主席查懋聲上周五逝世　新世界：深切哀悼、查懋聲任董事達31年（第五版）

Hot Talk 12:23 2020/11/09

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查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。

香港興業 （00480） 主席查懋聲逝世。香港興業宣佈，查懋聲已於2020年11月6日（太平洋標準時間）於其家人的陪同下在美國加利福尼亞州安詳辭世。香港興業表示，查懋聲畢生致力於集團發展，任內領導對集團作出珍貴貢獻，其辭世為集團重大損失。公司將繼續按董事會既定的業務策略營運，並將委任新主席，於適時刊發進一步公告。董事會謹此代表集團仝人對查懋聲家屬致以最深切慰問。

特首林鄭月娥表示︰「查懋聲是成功商人，在多個領域的發展成就卓越，在商界備受敬重。他亦熱心社會事務，曾出任海洋公園公司董事局主席，亦獲委任為香港國際主題樂園有限公司的獨立非執行董事，為香港迪士尼樂園度假區的發展出謀獻策，多年來對香港的旅遊和經濟發展貢獻良多。他曾擔任全國政協委員，亦為國家的發展出力。」林鄭月娥稱對查懋聲的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

新世界發展 （00017） 指，查懋聲自1989年出任新世界董事，任內對公司作出寶貴貢獻，董事會對其辭世表示深切哀悼，並向其家人致以慰問。

曾於2007年以逾十億元入股亞視

有「愉景灣之父」之稱的查懋聲是查濟民之子，曾任全國政協委員。查懋聲近年較為人熟悉的事件是在2007年時，以超過10億元入股亞視，後來在賣盤時，因股權問題與合作伙伴台灣商人蔡衍明對簿公堂。

查懋聲在1999年曾患胰臟癌，並前往美國接受治療切去腫瘤。據了解，在幾個月前，查懋聲曾再度前往美國接受治療。

據媒體報道，香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡三人均表示無收到相關訊息。

曾與父親主導愉景灣項目

查懋聲最為人熟悉的事跡是當年與其父查濟民發展愉景灣項目。在1976年，香港商人王永祥成立香港興業發展房地產，及後向政府買地，後來把該地命名為愉景灣，惟當地缺乏水電和交通等配套，開發房地產成本巨大。隨後查濟民收購香港興業股權，開始發展房地產計劃。

據悉，愉景灣開發初期非常困難，在缺少足夠的陸路交通網絡下，查懋聲父子把該地項目定位為大型度假區及大型住宅。愉景灣第一期在1980年開盤時，單位在24小時內全部售罄。

及後查懋聲在2001年成為副主席跟董事總經理，在任期內，他曾主導香港唯一私人興建的愉景灣隧道，打通愉景灣的交通線路。

查氏家族家世顯赫 

查氏為名門望族之一，查懋聲之父查濟民與金庸（查良鏞）的共同先祖是被稱為「清初六家」之一的詩人查慎行，康熙帝亦曾親自為查氏家族親筆御題。

查懋聲家族本來從事染織生意，後來在1970年代末開始發展房地產，旗下著名項目有愉景灣、愉景新城等項目。查氏家族分別擁有香港興業、興勝創建及美亨實業3家上市公司。查懋聲持股香港興業8.02億股，興勝約5.86億股及美亨約2.31億股。外界估計，其身家約值47億港元。

查懋聲家族在港政商界具相當份量，其弟弟查懋成的太太為港交所主席、行政會議成員史美倫。

（第二版新增﹕梁志堅聞查懋聲離世消息感惋惜）

（第三版新增﹕董事局收到消息傳聞、查氏家族歷史及愉景灣歷史）

（第四版新增﹕香港興業宣布查懋聲離世消息）

（第五版新增﹕新世界聲明）

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 查懋聲 查濟民 媒體 愉景灣 香港興業

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