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【美國大選】特朗普發聲明拒認輸 斥拜登「急於扮贏家」

環球社會熱點 15:24 2020/11/08

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競逐連任的總統特朗普發聲明，揚言將以法律程序挑戰選舉結果，不會罷休。

美國大選經過多日點票，當地多間媒體宣布，民主黨候選人拜登勝出大選，將成為下屆總統。拒絕認輸的總統特朗普發表聲明，指控拜登「急於假裝成贏家」，揚言將以法律程序挑戰選舉結果，不會罷休。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

大選點票多日，美國多間傳媒推算民主黨總統候選人拜登在賓夕法尼亞州及內華達州勝出，令他取得290張選舉人票，將會成為第46任美國總統。

特朗普發表聲明，指控拜登「急於假裝成贏家」（ “rushing to falsely pose as the winner”）、又指出選舉出現舞弊等，揚言將以法律程序挑戰選舉結果，在美國人擁有公正、誠實的選舉之前，不會罷休。

以下是特朗普聲明全文：

我們都知道拜登（Joe Biden）為何急於假裝成贏家，為何他的媒體盟友千方百計地幫助他：因為他們（媒體）不希望揭露真相。現在一個簡單的事實是，這次選舉尚未結束。拜登尚未獲得任何州分正式宣布他勝選，更不用說競爭激烈的州分，或要求重新點票的州分，或者由我們競選團隊管治、有權宣布誰是最終勝利者的州分。例如在賓夕法尼亞州，我們的觀察員被阻止監察點票過程。（我們）應由合法的選票決定誰是總統，而不是由新聞媒體決定。

從周一起，我們的競選團隊將在法庭上起訴，以確保選舉合法，並確保合法的勝出者即位。美國人民有權擁有誠實的選舉：這意味著要計算所有合法選票，不計算任何非法選票。只有這樣，才能確保公眾對選舉的信心。惟拜登競選團隊一直拒絕認同這項基本原則，並希望連不符合資格、已故選民、造假的選票都計算在內，令人震驚。只有參與不法行為的政黨，才會違法將點票觀察員拒之門外，然後阻止對方在法庭上據理力爭的渠道。

那麼，拜登在隱瞞什麼？在美國人民擁有的民主制度下應得的、公正的選舉之前，我不會罷休。

特朗普的私人律師朱利亞尼指，選舉出現大規模舞弊情況，特朗普團隊將於星期一向法院提出訴訟。

朱利亞尼：「我們將就個案提出訴訟，將會有很多宗訴訟案，部分是大案，有些是小案，最終將會成為一宗大案，因為這會將會超出賓夕法尼亞州（訴訟），但目前是屬於民事權利案件，將會入稟聯邦法院。由一開始郵寄選票，已惹來某程度的質疑、很多懷疑論，因為這本來就容易出現舞弊。」

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責任編輯：葉芷樺
 

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