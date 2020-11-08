【遙距工作】日本車站「共享辦公室」　出門在外開視像會議也不怕

新冠肺炎肆虐全球接近一年，為了保持社交距離，遙距辦公及視像會議越來越普遍。不過，各位打工仔女，有沒有試過出門在外，臨時需要參加視像會議，找不到合適的場所？

出名工時長、更誕生出「社畜文化」的日本，JR東日本鐵路2018年已推出「STATION WORK」共享辦公室，讓打工仔女隨時隨地工作。這些共享辦公室與電話亭相似，在車站一隅提供獨立房間，設施包括桌椅、電腦顯示屏、電源插座及WiFi。

有日本網民（@tommy_feb_26）早前發推特，表示被車站的共享辦公室「救了一命」。因他乘電車回家途中，才發現忘記了一個Zoom會議，幸好下車找到車站的共享辦公室。

▲ 日本部分JR車站設有共享辦公室，供打工仔女應付突如其來的工作。（來源：@tommy_feb_26）

▲ 用Suica卡支付完成後，滑門便會打開，細小空間內有電源、ＷiFi、空氣清新機等設備。（來源：@tommy_feb_26）

一些日本網友也表示這些共享辦公室的確很便利，可應付突發的工作。不過有網友概嘆，日本設有這些共享辦公室，對打工仔而言的確是悲哀呢！

共享辦公室收費按使用時間計算，據「STATION WORK」官網，1人使用，15分鐘收費250日圓（約19港元）；2人使用，15分鐘收費300日圓（約23港元）。

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責任編輯：葉卓偉