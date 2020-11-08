【人工智能】美國研究：AI分析咳嗽聲辨新冠患者　成功率達98.5%

新冠肺炎仍然肆虐全球多國，快速篩檢及隔離確診者至為重要。據外媒報道，美國麻省理工學院（MIT）有學者開發出一種人工智能演算法，只要聽到咳嗽的聲音，就能知道這個人有沒有感染新冠病毒。研究人員表示，在新冠病毒測試結果呈陽性的人當中，這個演算法的成功率達98.5%，而在無症狀患者當中，凖確率更達100%。

該人工智能的演算法原為檢測失智症患者而研發，在今年新冠疫情爆發後，研究人員試圖將技術運用在病毒篩檢上。麻省理工學院實驗室一共收集了多達7萬個聲音樣本，每個樣本包含有幾次咳嗽的聲音，其中有2500個來自於新冠病毒疾病確診者。研究人員早前在電氣電子工程學會（IEEE）的《醫療生物工程》（Engineering in Medicine and Biology）期刊上發表論文。

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據英國BBC報道，論文共同作者之一，麻省理工學院科學家蘇比拉納（Brian Subirana）表示，感染新冠病毒疾病後，即使沒有出現任何症狀，患者發出聲音的方式也會變得不一樣。人工智能經過分析大量樣本，找出聲音的細微特別之處後，就能夠單憑咳嗽的聲音分辨出是否感染新冠病毒疾病。

蘇比拉納說，這個技術對檢測無症狀患者特別有用，並相信這項技術的可用於學校、工作場所和公共場所，進行篩檢預警。

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責任編輯：葉卓偉