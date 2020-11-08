  • 27°C
香港時間 : 20201108日 (日) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】共和黨欲籌4.6億 助特朗普打選舉官司

環球社會熱點 15:27 2020/11/08

分享：

美國大選結束，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）篤定拿下多個關鍵搖擺州，已宣布勝選。惟總統特朗普（Donald Trump）拒絕認輸，預告會全力發起訴訟。共和黨據報正籌集款項，期望籌得至少6000萬美元（約4.6億港元）資金，助特朗普應付司法戰。

美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？【下一頁】

【美國大選結果】拜登勝選後首演說籲團結「是時候療癒美國」【下一頁】

路透社報道，共和黨正為接下來的司法戰籌集資金，多名共和黨捐助人，都收到來自特朗普競選團隊及共和黨全國委員會的捐款邀請。有金主透露，共和黨籌款目標是6000萬美元。

自周二投票日結束後，特朗普的競選團隊除了控訴選舉不公，另一重要工作便是四出籌措資金。籌得的款項，觀乎特朗普競選辦的財政狀況，相當大部分估計會用於還債。

有匿名特朗普顧問表示，特朗普團隊似乎對選舉結果變化有點措手不及，對接下來的司法戰準備不足。該顧問形容，特朗普目前的訴訟策略混亂（chaotic）、無章法（disorganized），是幫倒忙（disservice）。

【美國大選結果】最高法院頒令賓夕法尼亞 分開點算遲到選票【下一頁】

【新冠疫情】曾染疫者免疫系統半年後仍有反應 且更快更強【下一頁】

選舉司法訴訟，目前由保守派社運人士、特朗普高級顧問David Bossie統籌。惟暫時來講形勢頗不妙，特朗普已在兩場官司中失利，分別是佐治亞及內華達州的訴訟，但賓夕法尼亞的官司則有進展，法院同意分開點算選舉日之後寄來的郵寄選票。

責任編輯：林建忠

相關文章

美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？
今日
美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？
【美國大選結果】拜登勝選後首演說籲團結「是時候療癒美國」
今日
【美國大選結果】拜登勝選後首演說籲團結「是時候療癒美國」
【美國疫情】連續3日新增逾10萬確診 20州創新高
2020/11/07
【美國疫情】連續3日新增逾10萬確診 20州創新高
【美國疫情】白宮幕僚長據報確診 曾指華府不會控制疫情
2020/11/07
【美國疫情】白宮幕僚長據報確診 曾指華府不會控制疫情
【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選
2020/11/07
【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選
選舉 政治 特朗普 拜登 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間16:00）

下一篇文章

【美國大選】特朗普發聲明拒認輸 斥拜登「急於假裝成贏家」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間16:00）
【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選
【美國大選結果】拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選
【美國大選結果】拜登夠票當選總統 特朗普拒認落敗（不斷更新）
【美國大選結果】拜登夠票當選總統 特朗普拒認落敗（不斷更新）
【美國大選結果】最高法院頒令賓夕法尼亞 分開點算遲到選票
【美國大選結果】最高法院頒令賓夕法尼亞 分開點算遲到選票
英媒：普京據報現柏金遜徵狀手腳顫抖 明年初辭職
英媒：普京據報現柏金遜徵狀手腳顫抖 明年初辭職