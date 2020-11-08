美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？

2020年美國大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已發表勝利演說，多國領袖表示祝賀，惟特朗普（Donald Trump）仍未接受落敗，選舉結果的不確定性仍未完全掃除。特朗普繼續發起訴訟，到底有無機會反敗為勝？按法律專家意見，相關訴訟理據較弱，要推翻結果成功機會低。

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特朗普無機會在選舉人投票日前推翻結果？

拜登在多個關鍵鍵州分領先特朗普，而且幅度不細，達逾萬票，意味特朗普需要尋求說服法官，將大量選票裁定為無效。惟美國大選的郵寄程序及點票程序，多年來都極少出舞弊，成功機會微乎其微。

目前來講，特朗普的訴訟前景不是很理想，多宗官司都被專家認為法律理據薄弱（legally shaky），而且就算得直，亦不足以扭轉結果。

重點選票，特朗普能否翻盤？

重點算票是十分正常的程序，多州的法律都有寫明什麼情況下需要重新點票，如在威斯康星州，差距細過1個百分點可重點，佐治亞州及賓夕法尼亞州則是0.5個百分點。

不過，按過去重新點票經驗，結果被改變的情況少之又少。統計顯示，2000至2019年間，5778州層面選舉中，共重新點票31次，僅3次逆轉選舉結果。而投票率愈高，通常再點票後的變動愈細，而總統選舉正是投票率最高的選舉。

在得票相近的威斯康星州，屬共和黨的前州長Scott Walker亦稱，特朗普不太可能透過再次點票，扳平與拜登的得票差距。

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最高法院保守派當道，是否可成為特朗普的逆轉希望？

目前美國最高法院無疑十分保守，但大法官不太可能介入改變選舉結果。特朗普的大部分訴訟都與郵寄投票有關，但未見郵寄選票點算涉違法行為的強烈證據。

如在賓夕法尼亞州的訴訟，特朗普認為投票日後寄到的選票不應點算，法律專家對法庭會否接納有保留，畢竟這些選票，是選民按照政府指示下所投，選民亦相信自己的選票會被點算。即使真的被當成廢票，亦不足以抹平差距。

事實上，最高法院亦希望做到超然於政治，法院必然不希望介入這宗可能改變多個州選舉結果的事件。特朗普的律師要說服最高法院，難度極高。

責任編輯：林建忠