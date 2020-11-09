【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位

市建局行政總監韋志誠昨日在網誌表示，紅磡市建局煥然懿居首個港人首置先導項目，餘下的43個單位，將以評估市價的七折發售，預計成功申請的買家將可於明年入伙。

據市建局公布的價單，該43個單位，包括2個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位，以及29個三房單位，實用面積介乎284平方呎至574平方呎，七折發售的售價介乎355.2萬元至798.3萬元，實用面積呎價介乎港幣12,111元至13,908元。

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韋志誠昨日在網誌表示，港人首置先導項目的450個單位，已於8月完成所有收樓手續，當中逾160個單位的業主已入伙。市建局董事會較早時已同意，將煥然懿居餘下的43個單位，同樣以「首置」形式、提供折扣發售，滿足市民對置業的需求。餘下的「首置」單位除了包括開放式、一房和兩房單位外，亦加入項目內29個實用面積約574及537平方呎的三房單位，讓入息較高、負擔能力較強的家庭，有更多的置業選擇。韋志誠期望，這些不同類型的首置單位，能夠滿足不同家庭的需要，更可配合一些年輕夫婦，為未來的家庭計劃作更好的籌劃。

市建局在上月初已聘請獨立測量師評估市價，並以評估市價的七折（即折扣率為30%），釐定「煥然懿居」餘下「首置」單位的售價。「首置」單位折扣率是按2020年出售居屋計劃評定市值折減40%的折扣率，減少 10個百份點而定。至於「首置」計劃的申請人入息及資產限額，亦會按照政府就「首置」單位訂定的主要資格準則釐定，即收入介乎房委會最新公佈的居屋白表申請人入息限額及該限額加三成、資產不可超過現行居屋白表申請人的資產限額加三成。

煥然懿居外貌及示範單位（請點按圖片放大觀看）

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煥然懿居餘下43個「首置」單位接受申請期間，將在屋苑開放現樓示範單位予市民參觀。為加強防疫，示範單位只接受已預約人士參觀，可供預約參觀的時段設於平日的非繁忙時間，避免影響居民出行；在周末及周日，示範單位亦會延至中午12時才開放參觀。每節參觀時間將以15分鐘為限，人數只限於四人。局方將啟動煥然懿居網站（www.eresidence.hk）內的網上預約系統，方便市民預約參觀示範單位。

韋志誠表示，有關的發售安排已準備就緒，爭取在疫情較為受控的情況下，在短期內推出接受申請，並預計成功申請的買家將可於明年入伙。

韋志誠又指，接下來市建局將全力推展毗鄰煥然懿居的春田街／崇志街重建項目，作為市建局第二個首置項目「煥然懿居二期」，估計可以提供約260個單位。長遠則會以規劃為主導的模式，全速推展市區更新工作，積極從規劃儲備中，物色規模較大並適合作「首置」的重建項目，讓市區更新項目以更多元化模式推展，除提供私營住宅單位外，亦能撥出適量的單位以折扣價售予未能負擔私營房屋的合資格家庭戶，盡量滿足不同階層家庭的住屋需求。

▲ 韋志誠早前到煥然懿居，視察示範單位的籌備情況及了解參觀的流程。（市建局圖片）

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責任編輯：葉卓偉