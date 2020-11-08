【中港通關】張建宗：爭取盡早通過「健康碼」互換　逐步恢復內地及澳門通關

政務司司長張建宗今日發表網誌表示，國家成功抗疫和經濟快速復甦令人鼓舞，特區政府會繼續全力以赴，精準抗疫，謹慎及嚴格採取防控措施，以爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認為相互豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」，振興本地經濟。

他表示，隨着國家穩步走出疫情的陰霾，經濟社會快速復甦，企業復工復產，人民生活已回復正常。國家經濟今年第三季錄得按年增長4.9%，比首季6.8%的負增長大幅回升，多項經濟指標顯示內地經濟應會在第四季進一步增強。他又指，國家決心擴大開放 ，造就了香港經濟發展千載難逢的黃金機遇。

香港人懂得靈活變通，善於把握機遇，只要我們跟上時代的步伐，用好自身優勢，扮演更積極的角色，尤其要努力建設國際創新科技中心和鞏固國際金融中心的地位。可以肯定的是，香港能更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區的建設和發揮我們在「一帶一路」國際合作中的關鍵作用，這必然是我們恢復經濟增長的重要動力。

張建宗說，國務院副總理韓正上周五在會見訪京的行政長官時，重申中央會全力支持香港，並強調香港要把握國家進入新發展階段的新機遇，在構建新發展格局中充分發揮其獨特優勢，積極融入國家發展大局，找更好定位，將譜寫香港發展新篇章。

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