【拜登當選】發表全國演說 民主黨拜登：承諾團結美國 不分紅藍州分

民主黨總統候選人拜登於香港時間周日（8日）早上9時多在特拉華州威爾明頓發表全國演說，宣布自己成功當選第46屆美國總統，並指自己創下記錄獲7,400萬授權選票；民主黨副總統候選人賀錦麗亦同場發表勝利演說。

【美國大選】民主黨眾議院選情不似預期 佩洛西或失議長之位：【下一頁】

拜登在演說中承諾，上任首要任務是團結美國，將不會分紅色、藍色州分，共建設更好的未來；他又指將會重建國家，並取回各方的尊重，同時他亦於下周成立由專家組成的小組應付新冠肺炎疫情，以科學為本全力抗疫。

【美國大選】特朗普次子轉載燒選票影片 維珍尼亞政府澄清屬偽造：【下一頁】

賀錦麗亦發表演說指，選民為美國帶來新的一天，並感謝國民的踴躍投票；表示自己成為首名美國女副總統，但並不會是最後一位，相信美國有不同的可能性，日後會有更多誕生更多女副總統；同時她預料未來執政的道路並不易行，但和拜登已作好準備。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐